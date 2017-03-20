Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Вакансии фармкомпанийВакансии

20.03.2017

"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр

07.03.2017

АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий

21.02.2017

"Лучший персонал" - Специалист по валидации

Все вакансии




Реклама


 Главная / Новости медицины и фармации

07.06.2017 14:59

В Индии могут быть ограничены цены еще на несколько медизделий

В министерство здравоохранения Индии поступил запрос на включение в перечень важнейших лекарственных препаратов и медицинских изделии еще четырех наименований, что позволит расширить список медизделий, стоимость которых контролируется государством. Об этом сообщает Reuters.

В Национальном ведомстве по контролю за ценами на фармацевтическую продукцию заявили, что не имеют планов по дальнейшему сдерживанию цен на кардиологические стенты, стоимость которых была сокращена на 75% в феврале этого года. Тем не менее, ведомство направило в минздрав прошение о введении ценового контроля не еще 4 медицинских изделий – баллоны для ангиопластики, сердечные катетеры и периферические стенты.

После февральского снижения стоимости стентов Medtronic и Abbott попытались вывести с рынка Индии свою продукцию, однако не смогли этого сделать. Также безуспешно Boston Scientific Corp сделала попытку поднять цену на свои стенты: компания обратилась к регуляторные органы с просьбой поднять стоимость стентов с установленных 450 долларов до 1160 долларов (изначальная стоимость изделия составляла примерно 3000 долларов), так как около 750 долларов уходит на процедуры, связанные с импортом изделия. Однако контрольные органы отказали Boston Scientific Corp в корректировке цены.

Ключевые слова: Индия


Последние новости

07.06.2017 14:59

В Индии могут быть ограничены цены еще на несколько медизделий

В Минздрав Индии поступила запрос на расширение перечня медизделий, стоимость которых регулируется государством. В список помимо стентов могут быть включены баллоны для ангиопластики и сердечные катетеры.

07.06.2017 13:23

ВОЗ изменила классификацию антибиотиков

Опубликована новая классификация антибиотиков ВОЗ и обновленные рекомендации по использованию антибактериальных препаратов. По мнению экспертов ВОЗ, соблюдение новых правил позволит замедлить распространение лекарственной устойчивости среди микроорганизмов.

07.06.2017 12:13

AstraZeneca продала права на препарат для лечения мигрени за 302 млн долларов

Компания AstraZeneca заключила с Grunenthal договор по продаже прав на препарат против мигрени Зомиг. В соответствии с условиями договора, Grunenthal перейдут глобальные права на Зомиг, за исключением Японии.

07.06.2017 10:53

Мордовский центр по производству антибиотиков выпустит первую продукции в декабре

В конце текущего года планируется запустить производство четырех активных фармацевтических субстанций по полному производственному циклу.

06.06.2017 17:31

Минздрав ввел новую должность внештатного специалиста кардиолога-аритмолога

Приказом Минздрава введена новая должность – главный внештатный специалист кардиолог-аритмолог. Необходимость этого шага объясняется чрезвычайной социальной значимостью и актуальностью проблемы внезапной сердечно-сосудистой смерти и необходимостью повышения методологического уровня диагностики и лечения аритмий.

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2


Подписка

ONLINE

Подписка

Реклама



Для смартфона

Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакци!

Дизайн сайта @pixeljacks