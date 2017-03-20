В Индии могут быть ограничены цены еще на несколько медизделий В министерство здравоохранения Индии поступил запрос на включение в перечень важнейших лекарственных препаратов и медицинских изделии еще четырех наименований, что позволит расширить список медизделий, стоимость которых контролируется государством. Об этом сообщает



В Национальном ведомстве по контролю за ценами на фармацевтическую продукцию заявили, что не имеют планов по дальнейшему сдерживанию цен на кардиологические стенты, стоимость которых была сокращена на 75% в феврале этого года. Тем не менее, ведомство направило в минздрав прошение о введении ценового контроля не еще 4 медицинских изделий – баллоны для ангиопластики, сердечные катетеры и периферические стенты.



После февральского снижения стоимости стентов Medtronic и Abbott попытались вывести с рынка Индии свою продукцию, однако не смогли этого сделать. Также безуспешно Boston Scientific Corp сделала попытку поднять цену на свои стенты: компания обратилась к регуляторные органы с просьбой поднять стоимость стентов с установленных 450 долларов до 1160 долларов (изначальная стоимость изделия составляла примерно 3000 долларов), так как около 750 долларов уходит на процедуры, связанные с импортом изделия. Однако контрольные органы отказали Boston Scientific Corp в корректировке цены.



Ключевые слова: В министерство здравоохранения Индии поступил запрос на включение в перечень важнейших лекарственных препаратов и медицинских изделии еще четырех наименований, что позволит расширить список медизделий, стоимость которых контролируется государством. Об этом сообщает Reuters В Национальном ведомстве по контролю за ценами на фармацевтическую продукцию заявили, что не имеют планов по дальнейшему сдерживанию цен на кардиологические стенты, стоимость которых была сокращена на 75% в феврале этого года. Тем не менее, ведомство направило в минздрав прошение о введении ценового контроля не еще 4 медицинских изделий – баллоны для ангиопластики, сердечные катетеры и периферические стенты.После февральского снижения стоимости стентов Medtronic и Abbott попытались вывести с рынка Индии свою продукцию, однако не смогли этого сделать. Также безуспешно Boston Scientific Corp сделала попытку поднять цену на свои стенты: компания обратилась к регуляторные органы с просьбой поднять стоимость стентов с установленных 450 долларов до 1160 долларов (изначальная стоимость изделия составляла примерно 3000 долларов), так как около 750 долларов уходит на процедуры, связанные с импортом изделия. Однако контрольные органы отказали Boston Scientific Corp в корректировке цены.Ключевые слова: Индия









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В Индии могут быть ограничены цены еще на несколько медизделий В Минздрав Индии поступила запрос на расширение перечня медизделий, стоимость которых регулируется государством. В список помимо стентов могут быть включены баллоны для ангиопластики и сердечные катетеры.

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