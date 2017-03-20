«ЭРКАФАРМ» запускает собственную логистику Группа компаний «ЭРКАФАРМ», управляющая аптечными сетями «Доктор Столетов», «Озерки», «Хорошая аптека» и другими брендами (всего около 400 точек продаж), открыла собственный склад в Санкт-Петербурге.



Решение об открытии склада фармацевтической продукции было продиктовано большими объёмами товаров собственной торговой марки, высоким товарооборотом и началом работы по прямым договорам с производителями лекарственных средств с такими компаниями, как Фармстандарт, Обновление, Гротекс, Вертекс и с другими. Планируется, что доля прямых контрактов не будет превышать 20% в общем объёме закупок компании.



«В первую очередь, склад необходим для логистики наших собственных брендов и товаров, которые находятся в активной промоции сети, в частности УСТМ. Мы активно развиваем это направление: товары под собственной торговой маркой есть практически во всех категориях, и их доля в продажах растёт. Мы планируем, что к концу 2017 года объём продаж СТМ достигнет 1 млрд рублей», – поясняет генеральный директор группы компаний «ЭРКАФАРМ» Анастасия Карпова.



На первом этапе оптимизация логистической и закупочной деятельности компании будет проведена в Санкт-Петербурге, где группа компаний «ЭРКАФАРМ» занимает 40% рынка.



Ключевые слова: Группа компаний «ЭРКАФАРМ», управляющая аптечными сетями «Доктор Столетов», «Озерки», «Хорошая аптека» и другими брендами (всего около 400 точек продаж), открыла собственный склад в Санкт-Петербурге.Решение об открытии склада фармацевтической продукции было продиктовано большими объёмами товаров собственной торговой марки, высоким товарооборотом и началом работы по прямым договорам с производителями лекарственных средств с такими компаниями, как Фармстандарт, Обновление, Гротекс, Вертекс и с другими. Планируется, что доля прямых контрактов не будет превышать 20% в общем объёме закупок компании.«В первую очередь, склад необходим для логистики наших собственных брендов и товаров, которые находятся в активной промоции сети, в частности УСТМ. Мы активно развиваем это направление: товары под собственной торговой маркой есть практически во всех категориях, и их доля в продажах растёт. Мы планируем, что к концу 2017 года объём продаж СТМ достигнет 1 млрд рублей», – поясняет генеральный директор группы компаний «ЭРКАФАРМ» Анастасия Карпова.На первом этапе оптимизация логистической и закупочной деятельности компании будет проведена в Санкт-Петербурге, где группа компаний «ЭРКАФАРМ» занимает 40% рынка.Ключевые слова: Эркафарм









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