ВОЗ изменила классификацию антибиотиков Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)



В обновленный перечень важнейших лекарственных препаратов вошло 39 антибиотиков для лечения 21 наиболее распространенного заболевания. Все антибактериальные медикаменты были разделены на три категории: доступные (access), возможные (watch), резервные (reserve).



В категорию доступных антибиотиков были включены рекомендуемые для наиболее распространенные препараты для лечения чаще всего встречаемых инфекционных заболеваний, в частности амоксициллин.



Среди препаратов категории «возможных» - ципрофлоксацин. Данная категория предусмотрена для ЛС, предназначенных для терапии первой или второй линии всего нескольких инфекционных заболеваний (в частности, цистита, бактериального бронхита). В ВОЗ подчеркивают, что использование ЛС из этой группы должно быть максимально сокращено, чтобы избежать дальнейшего распространения лекарственной устойчивости.



Препараты, отнесенные экспертами ВОЗ к категории резервных (например, колистин), должны использоваться только в крайних случаях, когда другие варианты лечения не помогли. Специалисты ВОЗ предлагают применять эти ЛС только при жизнеугрожающих инфекциях или заболеваниях, вызванных бактериями с множественной лекарственной устойчивостью.



Ключевые слова: антибиотики Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала новую классификацию антибиотиков, а также обновленные рекомендации по использованию антибактериальных препаратов, призванные замедлить распространение лекарственной устойчивости бактерий.В обновленный перечень важнейших лекарственных препаратов вошло 39 антибиотиков для лечения 21 наиболее распространенного заболевания. Все антибактериальные медикаменты были разделены на три категории: доступные (access), возможные (watch), резервные (reserve).В категорию доступных антибиотиков были включены рекомендуемые для наиболее распространенные препараты для лечения чаще всего встречаемых инфекционных заболеваний, в частности амоксициллин.Среди препаратов категории «возможных» - ципрофлоксацин. Данная категория предусмотрена для ЛС, предназначенных для терапии первой или второй линии всего нескольких инфекционных заболеваний (в частности, цистита, бактериального бронхита). В ВОЗ подчеркивают, что использование ЛС из этой группы должно быть максимально сокращено, чтобы избежать дальнейшего распространения лекарственной устойчивости.Препараты, отнесенные экспертами ВОЗ к категории резервных (например, колистин), должны использоваться только в крайних случаях, когда другие варианты лечения не помогли. Специалисты ВОЗ предлагают применять эти ЛС только при жизнеугрожающих инфекциях или заболеваниях, вызванных бактериями с множественной лекарственной устойчивостью.Ключевые слова: ВОЗ









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