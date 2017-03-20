ВОЗ изменила классификацию антибиотиков

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Главная / Новости медицины и фармации
07.06.2017 13:23
ВОЗ изменила классификацию антибиотиковВсемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала новую классификацию антибиотиков, а также обновленные рекомендации по использованию антибактериальных препаратов, призванные замедлить распространение лекарственной устойчивости бактерий.
В обновленный перечень важнейших лекарственных препаратов вошло 39 антибиотиков для лечения 21 наиболее распространенного заболевания. Все антибактериальные медикаменты были разделены на три категории: доступные (access), возможные (watch), резервные (reserve).
В категорию доступных антибиотиков были включены рекомендуемые для наиболее распространенные препараты для лечения чаще всего встречаемых инфекционных заболеваний, в частности амоксициллин.
Среди препаратов категории «возможных» - ципрофлоксацин. Данная категория предусмотрена для ЛС, предназначенных для терапии первой или второй линии всего нескольких инфекционных заболеваний (в частности, цистита, бактериального бронхита). В ВОЗ подчеркивают, что использование ЛС из этой группы должно быть максимально сокращено, чтобы избежать дальнейшего распространения лекарственной устойчивости.
Препараты, отнесенные экспертами ВОЗ к категории резервных (например, колистин), должны использоваться только в крайних случаях, когда другие варианты лечения не помогли. Специалисты ВОЗ предлагают применять эти ЛС только при жизнеугрожающих инфекциях или заболеваниях, вызванных бактериями с множественной лекарственной устойчивостью.
Ключевые слова: ВОЗ, антибиотики
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