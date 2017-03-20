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 Главная / Новости медицины и фармации

07.06.2017 12:13

AstraZeneca продала права на препарат для лечения мигрени за 302 млн долларов

Компания AstraZeneca заключила с германским фармроизводителем Grunenthal договор о продаже глобальных прав на лекарственный препарат Зомиг (золмитриптан), зарегистрированный в ряде стран для лечения мигрени. Об этом информирует Reuters.

В соответствии с условиями договора, Grunenthal перейдут глобальные права на Зомиг, за исключением Японии. Взамен AstraZeneca получит первоначальный платеж в размере 200 млн долларов, а также 102 млн долларов промежуточных платежей.

В 2016 году доход от продажи Зомига по всему миру (за исключением Японии) составил 96 млн долларов. Для Grunenthal, известной как разработчик талидомида, сделка означает укрепление роли на рынке обезболивающих средств. В свою очередь AstraZeneca в последнее время взяла курс на усиление позиций в сфере инновационных противоопухолевых препаратов, поэтому постепенно избавляется от старых ЛС.

Ключевые слова: AstraZeneca, Grunenthal


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