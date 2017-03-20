AstraZeneca продала права на препарат для лечения мигрени за 302 млн долларов Компания AstraZeneca заключила с германским фармроизводителем Grunenthal договор о продаже глобальных прав на лекарственный препарат Зомиг (золмитриптан), зарегистрированный в ряде стран для лечения мигрени. Об этом информирует



В соответствии с условиями договора, Grunenthal перейдут глобальные права на Зомиг, за исключением Японии. Взамен AstraZeneca получит первоначальный платеж в размере 200 млн долларов, а также 102 млн долларов промежуточных платежей.



В 2016 году доход от продажи Зомига по всему миру (за исключением Японии) составил 96 млн долларов. Для Grunenthal, известной как разработчик талидомида, сделка означает укрепление роли на рынке обезболивающих средств. В свою очередь AstraZeneca в последнее время взяла курс на усиление позиций в сфере инновационных противоопухолевых препаратов, поэтому постепенно избавляется от старых ЛС.



Ключевые слова: Grunenthal Компания AstraZeneca заключила с германским фармроизводителем Grunenthal договор о продаже глобальных прав на лекарственный препарат Зомиг (золмитриптан), зарегистрированный в ряде стран для лечения мигрени. Об этом информирует Reuters В соответствии с условиями договора, Grunenthal перейдут глобальные права на Зомиг, за исключением Японии. Взамен AstraZeneca получит первоначальный платеж в размере 200 млн долларов, а также 102 млн долларов промежуточных платежей.В 2016 году доход от продажи Зомига по всему миру (за исключением Японии) составил 96 млн долларов. Для Grunenthal, известной как разработчик талидомида, сделка означает укрепление роли на рынке обезболивающих средств. В свою очередь AstraZeneca в последнее время взяла курс на усиление позиций в сфере инновационных противоопухолевых препаратов, поэтому постепенно избавляется от старых ЛС.Ключевые слова: AstraZeneca









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AstraZeneca продала права на препарат для лечения мигрени за 302 млн долларов Компания AstraZeneca заключила с Grunenthal договор по продаже прав на препарат против мигрени Зомиг. В соответствии с условиями договора, Grunenthal перейдут глобальные права на Зомиг, за исключением Японии.

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