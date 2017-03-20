Мордовский центр по производству антибиотиков выпустит первую продукции в декабре

07.06.2017 10:53
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Вход на сайт
Вакансии
20.03.2017
"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр
07.03.2017
АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий
21.02.2017
"Лучший персонал" - Специалист по валидации
Реклама
|
Главная / Новости медицины и фармации
07.06.2017 10:53
Мордовский центр по производству антибиотиков выпустит первую продукции в декабреПервая продукция создаваемого в Мордовии центра по разработке новых антибиотиков появится уже в декабре 2017 года. Такие сроки были названы в ходе рабочей встречи врио главы республики Владимира Волкова с гендиректором саранского предприятия «Биохимик» Денисом Швецовым, пишет «Российская газета».
Проект будет реализовываться в несколько этапов. Руководитель предприятия рассказал Владимиру Волкову, что уже в декабре текущего года планируется запустить производство четырех активных фармацевтических субстанций по полному производственному циклу. Проектная мощность центра составит до двух тонн фармацевтических субстанций в год. Объем вложений в новое производство оценивается в 500 млн рублей.
Трехстороннее соглашение между правительством РМ, саранским заводом и Мордовским госуниверситетом по созданию научно-производственного и инжинирингового центра «Антибиотики» было подписано в декабре в ходе визита в республику министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой.
В настоящее время в России нет научно-производственных объединений, которые бы оказывали комплексный инжиниринг по созданию и внедрению новых лекарственных препаратов.
В 2015 году на «Биохимик» пришел новый собственник, который серьезно занялся производственным перевооружением завода. На заводе выпускается более 100 наименований лекарств, 70% из которых включены в перечень ЖНВЛП. В этом году предприятие рассчитывает выпустить ЛС на 2,5 млрд рублей.
Ключевые слова: Мордовия
Последние новости
|
Мероприятия
Подписка
Подписка
Реклама
Для смартфона
Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.