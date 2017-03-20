Мордовский центр по производству антибиотиков выпустит первую продукции в декабре Первая продукция создаваемого в Мордовии центра по разработке новых антибиотиков появится уже в декабре 2017 года. Такие сроки были названы в ходе рабочей встречи врио главы республики Владимира Волкова с гендиректором саранского предприятия «Биохимик» Денисом Швецовым,



Проект будет реализовываться в несколько этапов. Руководитель предприятия рассказал Владимиру Волкову, что уже в декабре текущего года планируется запустить производство четырех активных фармацевтических субстанций по полному производственному циклу. Проектная мощность центра составит до двух тонн фармацевтических субстанций в год. Объем вложений в новое производство оценивается в 500 млн рублей.



Трехстороннее соглашение между правительством РМ, саранским заводом и Мордовским госуниверситетом по созданию научно-производственного и инжинирингового центра «Антибиотики» было подписано в декабре в ходе визита в республику министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой.



В настоящее время в России нет научно-производственных объединений, которые бы оказывали комплексный инжиниринг по созданию и внедрению новых лекарственных препаратов.



В 2015 году на «Биохимик» пришел новый собственник, который серьезно занялся производственным перевооружением завода. На заводе выпускается более 100 наименований лекарств, 70% из которых включены в перечень ЖНВЛП. В этом году предприятие рассчитывает выпустить ЛС на 2,5 млрд рублей.



Ключевые слова: Первая продукция создаваемого в Мордовии центра по разработке новых антибиотиков появится уже в декабре 2017 года. Такие сроки были названы в ходе рабочей встречи врио главы республики Владимира Волкова с гендиректором саранского предприятия «Биохимик» Денисом Швецовым, пишет «Российская газета» Проект будет реализовываться в несколько этапов. Руководитель предприятия рассказал Владимиру Волкову, что уже в декабре текущего года планируется запустить производство четырех активных фармацевтических субстанций по полному производственному циклу. Проектная мощность центра составит до двух тонн фармацевтических субстанций в год. Объем вложений в новое производство оценивается в 500 млн рублей.Трехстороннее соглашение между правительством РМ, саранским заводом и Мордовским госуниверситетом по созданию научно-производственного и инжинирингового центра «Антибиотики» было подписано в декабре в ходе визита в республику министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой.В настоящее время в России нет научно-производственных объединений, которые бы оказывали комплексный инжиниринг по созданию и внедрению новых лекарственных препаратов.В 2015 году на «Биохимик» пришел новый собственник, который серьезно занялся производственным перевооружением завода. На заводе выпускается более 100 наименований лекарств, 70% из которых включены в перечень ЖНВЛП. В этом году предприятие рассчитывает выпустить ЛС на 2,5 млрд рублей.Ключевые слова: Мордовия









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Мордовский центр по производству антибиотиков выпустит первую продукции в декабре В конце текущего года планируется запустить производство четырех активных фармацевтических субстанций по полному производственному циклу.

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