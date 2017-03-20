Philips запускает первый научно-исследовательский центр в России
Компания Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) открывает собственный научно-исследовательский центр на территории российского инновационного центра «Сколково». Проект объединит команду ученых, которые будут разрабатывать медицинские технологии следующего поколения путем применения методов анализа и обработки данных, а также искусственного интеллекта в здравоохранении.
«Для решения актуальных проблем здравоохранения мы сотрудничаем с глобальной сетью партнеров – клиницистами, поставщиками медицинских услуг, стартапами и ведущими университетами, – отметил Хенк де Йонг, Глава по международным рынкам Royal Philips. – Создание научно-исследовательского центра в Москве позволит укрепить нашу связь с динамичной инновационной экосистемой региона, а также задействовать знания и экспертизу, чтобы быстрее и эффективнее выводить инновации на рынок».
Новый центр в Сколково станет частью глобальной научно-исследовательской организации Philips. Результаты работы центра будут использованы в исследовательских проектах компании в области прогнозной аналитики для направления «Неотложная помощь» и анализа больших данных для повышения качества и эффективности систем здравоохранения. На базе российского центра Philips также будут организованы программы стажировок для студентов и аспирантов из Сколтеха и других университетов России.
«Мы рады видеть научно-исследовательский центр Philips в числе резидентов «Сколково». Компания Philips занимает лидирующие позиции в сфере здравоохранения, и ее присутствие позволит укрепить нашу инновационную экосистему, — подчеркнул Виктор Вексельберг, Президент Фонда «Сколково». — Главная цель Фонда «Сколково» — создание устойчивой экосистемы предпринимательства и инноваций. Открытие нового научно-исследовательского центра Philips позволит внести значимый вклад в расширение международного сотрудничества и развитие российской экономики».
В 2016 году Philips инвестировала 1,7 млрд евро в глобальную научно-исследовательскую деятельность в сфере здравоохранения, при этом 60% сотрудников компании занимались разработкой программного обеспечения. Это подчеркивает приверженность Philips к разработке инноваций для ведения здорового образа жизни, профилактики и ранней диагностики, а также лечения и ухода на дому. Philips стремится добиться ежегодного улучшения жизни 3 миллиардов людей к 2025 году.
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