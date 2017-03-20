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 Главная / Новости медицины и фармации

06.06.2017 17:31

Минздрав ввел новую должность внештатного специалиста кардиолога-аритмолога

Приказом Минздрава организована новая должность главного внештатного специалиста кардиолога-реаниматолога. Первым специалистом на этом посту назначена академик РАН Елена Голухова.

«В связи с чрезвычайной социальной значимостью и актуальностью проблемы внезапной сердечно-сосудистой смерти и необходимостью повышения методологического уровня диагностики и лечения аритмий, Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации введена новая должность – главный внештатный специалист кардиолог-аритмолог Министерства», - говорится в сообщении министерства здравоохранения.

Елена Голухова в настоящее время исполняет обязанности руководителя отделения неинвазивной аритмологии Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева. Голухова – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик РАН, действительный член Европейского общества кардиологов, председатель секции «Кардиология и визуализация в кардиохирургии» Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов России.

Ключевые слова: Минздрав


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