06.06.2017 16:35
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Вход на сайт
Вакансии
20.03.2017
"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр
07.03.2017
АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий
21.02.2017
"Лучший персонал" - Специалист по валидации
Поиск лекарств
|
Главная / Новости медицины и фармации
06.06.2017 16:35
За год экспорт российских лекарств увеличился на 6,3%Анализ экспорта готовых лекарственных средств показал, что основными покупателями российских медикаментов остаются страны постсоветского пространства. Однако взятый правительством РФ курс на приведение производства лекарственных средств к международным стандартам поспособствовал началу освоения европейских рынков и региона Латинской Америки. При этом объем экспорта лекарственных средств из России увеличился в 2016 г. на 6,3% (в натуральном выражении), подсчитали эксперты Remedium.
На протяжении последних 3 лет наблюдалась незначительная отрицательная динамика экспорта в денежном выражении. Однако в 2016 г. сложилась более благоприятная ситуация: общий объем экспорта готовых лекарственных средств (ГЛС) составил 305 млн долларов, и это менее чем на 1% ниже показателя предшествующего года, тогда как в 2015 г. падение достигало 6%. Рост экспорта в натуральном выражении в 2016 г. составил 6,3%.
В 2016 г. 48,5% всего экспорта приходилось на Украину (32,3%) и Узбекистан (16,2%). Значительный рост объема экспорта на Украину связан в первую очередь с крупными поставками медикаментов на территорию Донбасса и Луганской области. Традиционно лидерами поставок на Украину являются компании-импортеры «Нижфарм Украина» ОАО (16,7%) и «Метрополия» ООО (15,7%).
Несмотря на сокращение объема поставок в Узбекистан более чем на 22%, страна сохранила вторую позицию в рейтинге. В 2016 г. 22% всего экспорта в Узбекистан составляли препараты компаний «Биотэк» и «Материа Медика». Законодательные изменения в Таджикистане отразились и на объемах импорта медикаментов в страну. В частности, экспорт из РФ по итогам 2016 г. снизился на 9%.
Стоит обратить внимание на значительный рост экспорта в Литву — более чем на 40%, что обусловлено увеличением поставок из РФ антибактериальных препаратов для системного использования.
Ключевые слова: аналитика Remedium, экспорт, итоги года
Последние новости
|
Мероприятия
Подписка
Подписка
Реклама
Для смартфона
Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.