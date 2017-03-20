За год экспорт российских лекарств увеличился на 6,3% Анализ экспорта готовых лекарственных средств показал, что основными покупателями российских медикаментов остаются страны постсоветского пространства. Однако взятый правительством РФ курс на приведение производства лекарственных средств к международным стандартам поспособствовал началу освоения европейских рынков и региона Латинской Америки. При этом объем экспорта лекарственных средств из России увеличился в 2016 г. на 6,3% (в натуральном выражении), подсчитали эксперты Remedium.



На протяжении последних 3 лет наблюдалась незначительная отрицательная динамика экспорта в денежном выражении. Однако в 2016 г. сложилась более благоприятная ситуация: общий объем экспорта готовых лекарственных средств (ГЛС) составил 305 млн долларов, и это менее чем на 1% ниже показателя предшествующего года, тогда как в 2015 г. падение достигало 6%. Рост экспорта в натуральном выражении в 2016 г. составил 6,3%.



В 2016 г. 48,5% всего экспорта приходилось на Украину (32,3%) и Узбекистан (16,2%). Значительный рост объема экспорта на Украину связан в первую очередь с крупными поставками медикаментов на территорию Донбасса и Луганской области. Традиционно лидерами поставок на Украину являются компании-импортеры «Нижфарм Украина» ОАО (16,7%) и «Метрополия» ООО (15,7%).



Несмотря на сокращение объема поставок в Узбекистан более чем на 22%, страна сохранила вторую позицию в рейтинге. В 2016 г. 22% всего экспорта в Узбекистан составляли препараты компаний «Биотэк» и «Материа Медика». Законодательные изменения в Таджикистане отразились и на объемах импорта медикаментов в страну. В частности, экспорт из РФ по итогам 2016 г. снизился на 9%.



Стоит обратить внимание на значительный рост экспорта в Литву — более чем на 40%, что обусловлено увеличением поставок из РФ антибактериальных препаратов для системного использования.



Ключевые слова: экспорт, итоги года Анализ экспорта готовых лекарственных средств показал, что основными покупателями российских медикаментов остаются страны постсоветского пространства. Однако взятый правительством РФ курс на приведение производства лекарственных средств к международным стандартам поспособствовал началу освоения европейских рынков и региона Латинской Америки. При этом объем экспорта лекарственных средств из России увеличился в 2016 г. на 6,3% (в натуральном выражении), подсчитали эксперты Remedium.На протяжении последних 3 лет наблюдалась незначительная отрицательная динамика экспорта в денежном выражении. Однако в 2016 г. сложилась более благоприятная ситуация: общий объем экспорта готовых лекарственных средств (ГЛС) составил 305 млн долларов, и это менее чем на 1% ниже показателя предшествующего года, тогда как в 2015 г. падение достигало 6%. Рост экспорта в натуральном выражении в 2016 г. составил 6,3%.В 2016 г. 48,5% всего экспорта приходилось на Украину (32,3%) и Узбекистан (16,2%). Значительный рост объема экспорта на Украину связан в первую очередь с крупными поставками медикаментов на территорию Донбасса и Луганской области. Традиционно лидерами поставок на Украину являются компании-импортеры «Нижфарм Украина» ОАО (16,7%) и «Метрополия» ООО (15,7%).Несмотря на сокращение объема поставок в Узбекистан более чем на 22%, страна сохранила вторую позицию в рейтинге. В 2016 г. 22% всего экспорта в Узбекистан составляли препараты компаний «Биотэк» и «Материа Медика». Законодательные изменения в Таджикистане отразились и на объемах импорта медикаментов в страну. В частности, экспорт из РФ по итогам 2016 г. снизился на 9%.Стоит обратить внимание на значительный рост экспорта в Литву — более чем на 40%, что обусловлено увеличением поставок из РФ антибактериальных препаратов для системного использования.Ключевые слова: аналитика Remedium









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За год экспорт российских лекарств увеличился на 6,3% Общий объем экспорта готовых лекарственных средств (ГЛС) в прошлом году составил 305 млн долларов, что в натуральном выражении означал рост на 6,3%. Стоит обратить внимание на значительный рост экспорта в Литву — более чем на 40%, что обусловлено увеличением поставок из РФ антибактериальных препаратов.

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