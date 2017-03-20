Ларотректиниб продемонстрировал активность против 17 онкопатологий Ученые разработали и успешно испытали первый пероральный лекарственный препарат ларотректиниб (larotrectinib), вызывающий устойчивый терапевтический ответ среди взрослых и детей, страдающих различными злокачественными новообразованиями, характеризующимися слитыми TRK-белками. Результаты исследований были представлены на ежегодной конференции Американского общества клинической онкологии, пишет



Было показано, что на терапию ларотректинибом вне зависимости от возраста и локализации опухоли отвечают 76% пациентов с распространенными злокачественными новообразованиями, у 79% терапия сохраняла эффективность на протяжении года. В исследовании приняли участие 55 пациентов (12 детей и 43 взрослых) с распространенными или метастатическими колоректальным раком, раком легкого, поджелудочной железы, щитовидной и слюнной железы, злокачественными новообразованиями ЖКТ, а также меланомой и саркомой. В клинические исследование включали только пациентов со слитыми TRK-белками.



Ларотректиниб является селективным ингибитором слитых белков тропомиозин-рецепторной киназы (TRK), образующихся при слиянии в опухолевых клетках гена TRK с другими генами. Подобное генетическое нарушение развивается в 0,5-1% наиболее распространенных злокачественных новообразований, однако характерно для некоторых редких онкопатологий: рака слюнной железы, детской фибросаркомы, ювенильный рак молочной железы.



Ключевые слова: Ученые разработали и успешно испытали первый пероральный лекарственный препарат ларотректиниб (larotrectinib), вызывающий устойчивый терапевтический ответ среди взрослых и детей, страдающих различными злокачественными новообразованиями, характеризующимися слитыми TRK-белками. Результаты исследований были представлены на ежегодной конференции Американского общества клинической онкологии, пишет MedicalXpress Было показано, что на терапию ларотректинибом вне зависимости от возраста и локализации опухоли отвечают 76% пациентов с распространенными злокачественными новообразованиями, у 79% терапия сохраняла эффективность на протяжении года. В исследовании приняли участие 55 пациентов (12 детей и 43 взрослых) с распространенными или метастатическими колоректальным раком, раком легкого, поджелудочной железы, щитовидной и слюнной железы, злокачественными новообразованиями ЖКТ, а также меланомой и саркомой. В клинические исследование включали только пациентов со слитыми TRK-белками.Ларотректиниб является селективным ингибитором слитых белков тропомиозин-рецепторной киназы (TRK), образующихся при слиянии в опухолевых клетках гена TRK с другими генами. Подобное генетическое нарушение развивается в 0,5-1% наиболее распространенных злокачественных новообразований, однако характерно для некоторых редких онкопатологий: рака слюнной железы, детской фибросаркомы, ювенильный рак молочной железы.Ключевые слова: онкология









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