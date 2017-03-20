Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Вакансии фармкомпанийВакансии

20.03.2017

"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр

07.03.2017

АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий

21.02.2017

"Лучший персонал" - Специалист по валидации

Все вакансии




Поиск лекарств


 Главная / Новости медицины и фармации

06.06.2017 14:41

III Петербургский Международный онкологический Форум «Белые Ночи»

С 23 по 25 июня в Санкт-Петербурге состоится III Петербургский Международный онкологический Форум «Белые Ночи». Это одно из крупнейших мероприятий в области онкологии, объединяющее широкий круг специалистов из России, ближнего и дальнего зарубежья. Основной целью мероприятия является консолидация сил медицинского сообщества для обмена последней профессиональной информацией с целью повышения качества оказания медицинской помощи, снижения заболеваемости и смертности населения от онкологических заболеваний.

Форум отличается мультидисциплинарной направленностью, интерактивным форматом и высоким уровнем приглашенных спикеров. В работе мероприятия принимают участие химиотерапевты, специалисты лучевой диагностики и терапии (в т.ч. врачи-рентгенологи, врачи КТ, МРТ, ультразвуковой диагностики), патоморфологи, генетики, иммунологи, маммологи, хирурги, эндокринологи, гинекологи, урологи, специалисты паллиативной помощи и реабилитации, специалисты клинико-диагностических и молекулярно-генетических лабораторий, специалисты фармацевтических компаний и другие.

Программа «Белых Ночей» включает в себя самые различные форматы обсуждения актуальных вопросов онкологии. В 2017 году Вас ожидает:
• проведение онлайн-трансляций;
• аккредитация в системе НМО;
• более 10 мастер-классов;
• более 30 международных экспертов;
• более 90 экспонентов;
• более 150 научных докладов;
• участники более чем из 200 городов и 40 стран;
• свыше 13 сателлитных симпозиумов;
• свыше 3000 участников.

Важно отметить, что III Петербургский Международный онкологический Форум «Белые Ночи» проходит в год 90-летия НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова, который по праву считается ведущим лечебно-диагностическим и научным онкологическим медицинским учреждением страны. НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова уже 90 лет продвигает идею, которой соответствует и проведение Форума – «Мы создаем современную медицину!».

Приглашаем Вас объединить научный потенциал всех врачей-онкологов мира для создания современных методик скрининга, диагностики, лечения онкологических заболеваний.

Ключевые темы Форума:

• Рак молочной железы – метастатический;
• Рак молочной железы - локальный, местно-распространенный, адъювантный;
• Профилактика рака, наследственность и эпидемиология;
• Опухоли центральной нервной системы;
• Терапия развития - клиническая фармакология и экспериментальная терапия;
• Терапия развития – иммунотерапия;
• Гастроинтестинальный рак (колоректальный);
• Гастроинтестинальный рак (неколоректальный);
• Рак мочеполовой системы (непростатический);
• Рак мочеполовой системы (простатический);
• Онкогинекология;
• Саркома;
• Опухоли головы и шеи;
• Медицинские услуги и качество медицинской помощи;
• Онкогематологические заболевания - лейкоз, миелодиспластический синдром и аллотрансплантат;
• Онкогематологические заболевания - лимфома и хроническая лимфоцитарная лимфома;
• Онкогематологические заболевания - плазмоклеточная дискразия;
• Рак легких - немелкоклеточный местно-распространенный/мелкоклеточный/онкологические заболевания органов грудной клетки;
• Рак легких - немелкоклеточный метастатический;
• Пациент и уход за ним;
• Детская онкология;
• Биология рака.

Подробная информация о Форуме: www.forum-onco.ru

Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, 14, отель Park Inn by Radisson Прибалтийская.

По вопросам участия в Конгрессе обращайтесь:
Ульяна Шапошникова
Тел.: +7 (495) 646 01 55 доб. 143
e-mail: forum-onco@ctogroup.ru

Ключевые слова: анонс


Последние новости

06.06.2017 14:09

Распространенность ожирения в России выросла в 2,3 раза

Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости ожирением среди взрослого населения России с 2011 по 2015 года в 2,3 раза. Согласно докладу ведомства, в 2011 году показатель заболеваемости ожирением составлял 123,65 случая на 100 тыс. человек населения, а в 2015 достиг 284,8.

06.06.2017 13:31

Российские врачи недовольны оптимизацией системы здравоохранения

Следствием оптимизации три четверти (75,6%) медработников считают снижение доступности медицинской помощи для населения, а две трети (65,5%) опрошенных – рост объема платных услуг в государственных медицинских организациях.

06.06.2017 12:30

Merck KGaA заплатит до 1 млрд евро компании F-Star за биспецифичные антитела

Германская компания Merck KGaA заключила с британской F-Star договор опциона по биспецифичным антителам, предназначенным для лечения онкопатологий.

06.06.2017 11:01

JBIC и РФПИ могут проинвестировать сделку по приобретению 10% «Р-Фарм»

Совместный инвестиционный фонд Японского банка для международного сотрудничества (JBIC) и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) может присоединиться к консорциуму инвесторов во главе с Mitsui для покупки 10% компании «Р-Фарм».

05.06.2017 18:03

Скворцова: с начала 2017 года смертность от туберкулеза снизилась почти на 16%

По словам министра, сейчас наблюдается значительное снижение смертности от туберкулеза - почти на 16 % с начала года, смертность от болезней органов дыхания снизилась на 9,5 %, от онкопатологий – на 3,7 %, от болезней системы кровообращения – на 3 %, от болезней системы пищеварения – на 4,6 %, от внешних причин – на 10 %.

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2


Подписка

ONLINE

Подписка

Реклама



Для смартфона

Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакци!

Дизайн сайта @pixeljacks