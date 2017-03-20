Распространенность ожирения в России выросла в 2,3 раза Заболеваемость ожирением среди взрослого населения России с 2011 по 2015 года увеличилась в 2,3 раза, при этом прогнозируется тенденция к росту этого показателя. Об этом говорится в докладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2016 году», с которым ознакомились



Согласно докладу ведомства, в 2011 году показатель заболеваемости ожирением составлял 123,65 случая на 100 тыс. человек населения. В 2012 году он снизился до 123,56, а затем постоянно рос. В 2013 году показатель составил уже 161,84, в 2014-м — 188,05, а в 2015-м достиг 284,8. «Наиболее высоки уровни заболеваемости ожирением среди взрослого населения в возрасте 18 лет и старше с впервые в жизни установленным диагнозом, по данным 2015 года, в Ненецком АО (1031,96 на 100 тыс. населения), Алтайском крае (975,9), Пензенской области (678,08)», — отмечено в докладе. Абсолютного количества больных ожирением россиян в документе не приведено.



В докладе Роспотребнадзора указано, что рост заболеваемости — следствие несбалансированного питания россиян. «Проведенный органами Роспотребнадзора анализ показывает имеющие место общие для подавляющего большинства регионов проблемы, связанные с недостаточным поступлением с пищей в организм человека жизненно важных макро- и микроэлементов и избыточным — простых углеводов», — сказано в документе.



В пресс-службе Минздрава уточнили, что также фиксируют рост заболеваемости ожирением. По данным ведомства, в 2015 году им страдали 1,31 млн россиян, в 2016-м — 1,39 млн.



Ключевые слова: ожирение, Россия Заболеваемость ожирением среди взрослого населения России с 2011 по 2015 года увеличилась в 2,3 раза, при этом прогнозируется тенденция к росту этого показателя. Об этом говорится в докладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2016 году», с которым ознакомились «Известия» Согласно докладу ведомства, в 2011 году показатель заболеваемости ожирением составлял 123,65 случая на 100 тыс. человек населения. В 2012 году он снизился до 123,56, а затем постоянно рос. В 2013 году показатель составил уже 161,84, в 2014-м — 188,05, а в 2015-м достиг 284,8. «Наиболее высоки уровни заболеваемости ожирением среди взрослого населения в возрасте 18 лет и старше с впервые в жизни установленным диагнозом, по данным 2015 года, в Ненецком АО (1031,96 на 100 тыс. населения), Алтайском крае (975,9), Пензенской области (678,08)», — отмечено в докладе. Абсолютного количества больных ожирением россиян в документе не приведено.В докладе Роспотребнадзора указано, что рост заболеваемости — следствие несбалансированного питания россиян. «Проведенный органами Роспотребнадзора анализ показывает имеющие место общие для подавляющего большинства регионов проблемы, связанные с недостаточным поступлением с пищей в организм человека жизненно важных макро- и микроэлементов и избыточным — простых углеводов», — сказано в документе.В пресс-службе Минздрава уточнили, что также фиксируют рост заболеваемости ожирением. По данным ведомства, в 2015 году им страдали 1,31 млн россиян, в 2016-м — 1,39 млн.Ключевые слова: Роспотребнадзор









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Распространенность ожирения в России выросла в 2,3 раза Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости ожирением среди взрослого населения России с 2011 по 2015 года в 2,3 раза. Согласно докладу ведомства, в 2011 году показатель заболеваемости ожирением составлял 123,65 случая на 100 тыс. человек населения, а в 2015 достиг 284,8.

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