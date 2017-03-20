Российские врачи недовольны оптимизацией системы здравоохранения Три четверти российских медицинских работников считают, что продолжающаяся в 2016 году и в первом квартале 2017 года оптимизация здравоохранения привела к снижению доступности медицинской помощи для населения, а более половины медработников утверждают, что из-за оптимизации их профессиональная нагрузка возросла, а качество оказываемой ими медицинской помощи снизилось. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда независимого мониторинга «Здоровье», поступившие в редакцию Remedium.



В исследовании, проведенном в мае при помощи мобильного приложения «Справочник врача», приняли участие 6,1 тыс. медработников из 85 субъектов РФ. «Половина (48,4%) опрошенных медицинских работников осведомлены, что и в 2016 году, и в первом квартале 2017 года продолжались мероприятия по оптимизации так называемых «неэффективных» медицинских организаций», - рассказал директор Фонда «Здоровье», член Центрального штаба ОНФ Эдуард Гаврилов.



«Важно отметить, что следствием оптимизации три четверти (75,6%) медработников считают снижение доступности медицинской помощи для населения, а две трети (65,5%) опрошенных – рост объема платных услуг в государственных медицинских организациях», - добавил он.

Более половины (60,9%) медработников уверены, что их профессиональная нагрузка за 2016 год и первый квартал 2017 года возросла, 77,5% связывают рост нагрузки с оптимизацией медицинских организаций. «При этом абсолютное большинство (92,7%) медработников считают, что рост возложенной на них профессиональной нагрузки негативно отражается на качестве оказываемой ими медицинской помощи», - заключил Эдуард Гаврилов.



Ключевые слова: Фонд "Здоровье" Три четверти российских медицинских работников считают, что продолжающаяся в 2016 году и в первом квартале 2017 года оптимизация здравоохранения привела к снижению доступности медицинской помощи для населения, а более половины медработников утверждают, что из-за оптимизации их профессиональная нагрузка возросла, а качество оказываемой ими медицинской помощи снизилось. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда независимого мониторинга «Здоровье», поступившие в редакцию Remedium.В исследовании, проведенном в мае при помощи мобильного приложения «Справочник врача», приняли участие 6,1 тыс. медработников из 85 субъектов РФ. «Половина (48,4%) опрошенных медицинских работников осведомлены, что и в 2016 году, и в первом квартале 2017 года продолжались мероприятия по оптимизации так называемых «неэффективных» медицинских организаций», - рассказал директор Фонда «Здоровье», член Центрального штаба ОНФ Эдуард Гаврилов.«Важно отметить, что следствием оптимизации три четверти (75,6%) медработников считают снижение доступности медицинской помощи для населения, а две трети (65,5%) опрошенных – рост объема платных услуг в государственных медицинских организациях», - добавил он.Более половины (60,9%) медработников уверены, что их профессиональная нагрузка за 2016 год и первый квартал 2017 года возросла, 77,5% связывают рост нагрузки с оптимизацией медицинских организаций. «При этом абсолютное большинство (92,7%) медработников считают, что рост возложенной на них профессиональной нагрузки негативно отражается на качестве оказываемой ими медицинской помощи», - заключил Эдуард Гаврилов.Ключевые слова: оптимизация









Последние новости



Российские врачи недовольны оптимизацией системы здравоохранения Следствием оптимизации три четверти (75,6%) медработников считают снижение доступности медицинской помощи для населения, а две трети (65,5%) опрошенных – рост объема платных услуг в государственных медицинских организациях.

Merck KGaA заплатит до 1 млрд евро компании F-Star за биспецифичные антитела Германская компания Merck KGaA заключила с британской F-Star договор опциона по биспецифичным антителам, предназначенным для лечения онкопатологий.

JBIC и РФПИ могут проинвестировать сделку по приобретению 10% «Р-Фарм» Совместный инвестиционный фонд Японского банка для международного сотрудничества (JBIC) и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) может присоединиться к консорциуму инвесторов во главе с Mitsui для покупки 10% компании «Р-Фарм».

Скворцова: с начала 2017 года смертность от туберкулеза снизилась почти на 16% По словам министра, сейчас наблюдается значительное снижение смертности от туберкулеза - почти на 16 % с начала года, смертность от болезней органов дыхания снизилась на 9,5 %, от онкопатологий – на 3,7 %, от болезней системы кровообращения – на 3 %, от болезней системы пищеварения – на 4,6 %, от внешних причин – на 10 %.