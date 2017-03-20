Российские врачи недовольны оптимизацией системы здравоохранения

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Главная / Новости медицины и фармации
06.06.2017 13:31
Российские врачи недовольны оптимизацией системы здравоохраненияТри четверти российских медицинских работников считают, что продолжающаяся в 2016 году и в первом квартале 2017 года оптимизация здравоохранения привела к снижению доступности медицинской помощи для населения, а более половины медработников утверждают, что из-за оптимизации их профессиональная нагрузка возросла, а качество оказываемой ими медицинской помощи снизилось. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда независимого мониторинга «Здоровье», поступившие в редакцию Remedium.
В исследовании, проведенном в мае при помощи мобильного приложения «Справочник врача», приняли участие 6,1 тыс. медработников из 85 субъектов РФ. «Половина (48,4%) опрошенных медицинских работников осведомлены, что и в 2016 году, и в первом квартале 2017 года продолжались мероприятия по оптимизации так называемых «неэффективных» медицинских организаций», - рассказал директор Фонда «Здоровье», член Центрального штаба ОНФ Эдуард Гаврилов.
«Важно отметить, что следствием оптимизации три четверти (75,6%) медработников считают снижение доступности медицинской помощи для населения, а две трети (65,5%) опрошенных – рост объема платных услуг в государственных медицинских организациях», - добавил он.
Более половины (60,9%) медработников уверены, что их профессиональная нагрузка за 2016 год и первый квартал 2017 года возросла, 77,5% связывают рост нагрузки с оптимизацией медицинских организаций. «При этом абсолютное большинство (92,7%) медработников считают, что рост возложенной на них профессиональной нагрузки негативно отражается на качестве оказываемой ими медицинской помощи», - заключил Эдуард Гаврилов.
Ключевые слова: оптимизация, Фонд "Здоровье"
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