Требования к оформлению тезисов XVI Российского конгресса «Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии» Тезисы XVI РОССИЙСКОГО КОНГРЕССА «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ» (24-26 октября 2017, Москва, отель «Космос»)

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ВНИМАНИЕ!

Крайний срок подачи тезисов 1 июля 2017 года.

Стоимость публикации тезисов - 350 рублей

Тезисы по педиатрии предоставляются

только по электронной почте:



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И ПОДАЧЕ

1. Тезисы должны быть отредактированы. Используйте шрифт Times New Roman, 12 кегль, межстрочный интервал – одинарный. Объем тезисов не более 2500 знаков (с пробелами) или 300 слов.

2. Файлы с тезисами: каждый тезис - в отдельном файле, название которого включает фамилию первого автора в латинской транскрипции и порядковый номер тезисов (например, Abstract_Ivanov1.doc) в форматах *.doc., docx. или *.rtf (в редакторе Microsoft Word любой версии).

3. В тексте тезисов следует исключить использование таблиц.

4. Заглавие должно быть напечатано прописными буквами полужирно. Фамилии и инициалы авторов печатаются прописными и строчными буквами курсивом через 1 интервал от заглавия. Через 1 интервал следующей после фамилий и инициалов строкой дается название учреждения, город. Форматирование заглавия по левому краю ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ. Строка с текстом тезисов дается через 1 интервал. Форматирование текста по ширине, отступ в начале абзаца - 1 см.

5. Запрещается использовать полужирное начертание в тексте работы.

6. Тезисы должны содержать исключительно конкретный фактический материал, полученный авторами, без литературных и исторических экскурсов.

7. В теме письма указывается один из соответствующих разделов сборника тезисов:

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

- организация медицинской помощи детям;

- новое в образовательном процессе студентов и врачей;

II. ПЕДИАТРИЯ

- аллергология и иммунология;

- гастроэнтерология и нутрициология;

- здоровый ребенок и патология детей раннего возраста;

- инфекции и вакцинопрофилактика;

- кардиология и кардиохирургия;

- неврология;

- нефрология;

- пульмонология;

- эндокринология;

- наследственные заболевания и врожденные пороки развития;

- экопатология и противорадиационная защита;

III. РАЗНОЕ

- отоларингология;

- офтальмология;

- стоматология;

IV. РАБОТЫ НА КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

- по педиатрии;

- по стоматологии.

8. Оргкомитет оставляет за собой право изменить названия разделов.

9. При несоблюдении любого из перечисленных правил оформления тезисов Оргкомитет оставляет за собой право не принимать их к печати, несмотря на их смысловое содержание.

10. Тезисы по педиатрии будут опубликованы в журнале:

"Российский вестник перинатологии и педиатрии".

11. Тезисы по педиатрии предоставляются только по электронной почте:

12. В присланном почтой экземпляре тезисов указывать ФИО, адрес, тел./факс и электронный адрес одного из авторов для связи.



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



13. Публикация тезисов является платной. Стоимость публикации одного тезиса – 350 руб.

14. Тезисы будут приниматься в печать при наличии копии платежного поручения (чека или др.), которую необходимо будет выслать по факсу или по электронной почте (сканы в форматах DOC; DOCX; PDF; JPEG).



Реквизиты для оплаты



15. Внимание! Авторам необходимо убедиться, что файл с тезисами был получен Организационным комитетом и открылся в программе просмотра. Связаться можно по электронной почте

16. Оплата за тезисы, которые не удалось открыть, не представленные в электронном виде или отклоненные Оргкомитетом не возвращается!



Участвовать в научной программе Конгресса могут все желающие бесплатно. В случае возникновения вопросов и пожеланий выступить в качестве докладчика, необходимо обратиться в секретариат Организационного комитета Конгресса:



АДРЕС СЕКРЕТАРИАТА ОРГКОМИТЕТА КОНГРЕССА:



125412, г. Москва, ул. Талдомская, д. 2

Научно-исследовательский клинический институт педиатрии им. Ю.Е. Вельтищева

РНИМУ им. Н.И.Пирогова

Оргкомитет Конгресса "Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии"



Тел.: +7 (926) 525-16-82

e-mail:

сайт:



Ключевые слова: Тезисы XVI РОССИЙСКОГО КОНГРЕССА «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ» (24-26 октября 2017, Москва, отель «Космос»)________________________________________Крайний срок подачи тезисов 1 июля 2017 года.Стоимость публикации тезисов - 350 рублейТезисы по педиатрии предоставляютсятолько по электронной почте: abstracts@list.ru 1. Тезисы должны быть отредактированы. Используйте шрифт Times New Roman, 12 кегль, межстрочный интервал – одинарный. Объем тезисов не более 2500 знаков (с пробелами) или 300 слов.2. Файлы с тезисами: каждый тезис - в отдельном файле, название которого включает фамилию первого автора в латинской транскрипции и порядковый номер тезисов (например, Abstract_Ivanov1.doc) в форматах *.doc., docx. или *.rtf (в редакторе Microsoft Word любой версии).3. В тексте тезисов следует исключить использование таблиц.4. Заглавие должно быть напечатано прописными буквами полужирно. Фамилии и инициалы авторов печатаются прописными и строчными буквами курсивом через 1 интервал от заглавия. Через 1 интервал следующей после фамилий и инициалов строкой дается название учреждения, город. Форматирование заглавия по левому краю ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ. Строка с текстом тезисов дается через 1 интервал. Форматирование текста по ширине, отступ в начале абзаца - 1 см.5. Запрещается использовать полужирное начертание в тексте работы.6. Тезисы должны содержать исключительно конкретный фактический материал, полученный авторами, без литературных и исторических экскурсов.7. В теме письма указывается один из соответствующих разделов сборника тезисов:I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ- организация медицинской помощи детям;- новое в образовательном процессе студентов и врачей;II. ПЕДИАТРИЯ- аллергология и иммунология;- гастроэнтерология и нутрициология;- здоровый ребенок и патология детей раннего возраста;- инфекции и вакцинопрофилактика;- кардиология и кардиохирургия;- неврология;- нефрология;- пульмонология;- эндокринология;- наследственные заболевания и врожденные пороки развития;- экопатология и противорадиационная защита;III. РАЗНОЕ- отоларингология;- офтальмология;- стоматология;IV. РАБОТЫ НА КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ- по педиатрии;- по стоматологии.8. Оргкомитет оставляет за собой право изменить названия разделов.9. При несоблюдении любого из перечисленных правил оформления тезисов Оргкомитет оставляет за собой право не принимать их к печати, несмотря на их смысловое содержание.10. Тезисы по педиатрии будут опубликованы в журнале:11. Тезисы по педиатрии предоставляются только по электронной почте: abstracts@list.ru или (в качестве исключения) - почтой России (на электронном носителе и в отпечатанном виде). Электронный носитель должен быть подписан с указанием ФИО первого автора, темы и адреса для переписки.12. В присланном почтой экземпляре тезисов указывать ФИО, адрес, тел./факс и электронный адрес одного из авторов для связи.13. Публикация тезисов является платной. Стоимость публикации одного тезиса – 350 руб.14. Тезисы будут приниматься в печать при наличии копии платежного поручения (чека или др.), которую необходимо будет выслать по факсу или по электронной почте (сканы в форматах DOC; DOCX; PDF; JPEG).15.Авторам необходимо убедиться, что файл с тезисами был получен Организационным комитетом и открылся в программе просмотра. Связаться можно по электронной почте abstracts@list.ru или по телефону +7(916)6099314.16. Оплата за тезисы, которые не удалось открыть, не представленные в электронном виде или отклоненные ОргкомитетомУчаствовать в научной программе Конгресса могут все желающие бесплатно.125412, г. Москва, ул. Талдомская, д. 2Научно-исследовательский клинический институт педиатрии им. Ю.Е. ВельтищеваРНИМУ им. Н.И.ПироговаОргкомитет Конгресса "Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии"Тел.: +7 (926) 525-16-82e-mail: congress@pedklin.ru сайт: www.congress2017.pedklin.ru Ключевые слова: анонс









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