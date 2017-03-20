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Главная / Новости медицины и фармации
06.06.2017 12:50
Требования к оформлению тезисов XVI Российского конгресса «Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии»Тезисы XVI РОССИЙСКОГО КОНГРЕССА «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ» (24-26 октября 2017, Москва, отель «Космос»)
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ВНИМАНИЕ!
Крайний срок подачи тезисов 1 июля 2017 года.
Стоимость публикации тезисов - 350 рублей
Тезисы по педиатрии предоставляются
только по электронной почте: abstracts@list.ru
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И ПОДАЧЕ
1. Тезисы должны быть отредактированы. Используйте шрифт Times New Roman, 12 кегль, межстрочный интервал – одинарный. Объем тезисов не более 2500 знаков (с пробелами) или 300 слов.
2. Файлы с тезисами: каждый тезис - в отдельном файле, название которого включает фамилию первого автора в латинской транскрипции и порядковый номер тезисов (например, Abstract_Ivanov1.doc) в форматах *.doc., docx. или *.rtf (в редакторе Microsoft Word любой версии).
3. В тексте тезисов следует исключить использование таблиц.
4. Заглавие должно быть напечатано прописными буквами полужирно. Фамилии и инициалы авторов печатаются прописными и строчными буквами курсивом через 1 интервал от заглавия. Через 1 интервал следующей после фамилий и инициалов строкой дается название учреждения, город. Форматирование заглавия по левому краю ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ. Строка с текстом тезисов дается через 1 интервал. Форматирование текста по ширине, отступ в начале абзаца - 1 см.
5. Запрещается использовать полужирное начертание в тексте работы.
6. Тезисы должны содержать исключительно конкретный фактический материал, полученный авторами, без литературных и исторических экскурсов.
7. В теме письма указывается один из соответствующих разделов сборника тезисов:
I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
- организация медицинской помощи детям;
- новое в образовательном процессе студентов и врачей;
II. ПЕДИАТРИЯ
- аллергология и иммунология;
- гастроэнтерология и нутрициология;
- здоровый ребенок и патология детей раннего возраста;
- инфекции и вакцинопрофилактика;
- кардиология и кардиохирургия;
- неврология;
- нефрология;
- пульмонология;
- эндокринология;
- наследственные заболевания и врожденные пороки развития;
- экопатология и противорадиационная защита;
III. РАЗНОЕ
- отоларингология;
- офтальмология;
- стоматология;
IV. РАБОТЫ НА КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
- по педиатрии;
- по стоматологии.
8. Оргкомитет оставляет за собой право изменить названия разделов.
9. При несоблюдении любого из перечисленных правил оформления тезисов Оргкомитет оставляет за собой право не принимать их к печати, несмотря на их смысловое содержание.
10. Тезисы по педиатрии будут опубликованы в журнале:
"Российский вестник перинатологии и педиатрии".
11. Тезисы по педиатрии предоставляются только по электронной почте: abstracts@list.ru или (в качестве исключения) - почтой России (на электронном носителе и в отпечатанном виде). Электронный носитель должен быть подписан с указанием ФИО первого автора, темы и адреса для переписки.
12. В присланном почтой экземпляре тезисов указывать ФИО, адрес, тел./факс и электронный адрес одного из авторов для связи.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
13. Публикация тезисов является платной. Стоимость публикации одного тезиса – 350 руб.
14. Тезисы будут приниматься в печать при наличии копии платежного поручения (чека или др.), которую необходимо будет выслать по факсу или по электронной почте (сканы в форматах DOC; DOCX; PDF; JPEG).
Реквизиты для оплаты
15. Внимание! Авторам необходимо убедиться, что файл с тезисами был получен Организационным комитетом и открылся в программе просмотра. Связаться можно по электронной почте abstracts@list.ru или по телефону +7(916)6099314.
16. Оплата за тезисы, которые не удалось открыть, не представленные в электронном виде или отклоненные Оргкомитетом не возвращается!
Участвовать в научной программе Конгресса могут все желающие бесплатно. В случае возникновения вопросов и пожеланий выступить в качестве докладчика, необходимо обратиться в секретариат Организационного комитета Конгресса:
АДРЕС СЕКРЕТАРИАТА ОРГКОМИТЕТА КОНГРЕССА:
125412, г. Москва, ул. Талдомская, д. 2
Научно-исследовательский клинический институт педиатрии им. Ю.Е. Вельтищева
РНИМУ им. Н.И.Пирогова
Оргкомитет Конгресса "Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии"
Тел.: +7 (926) 525-16-82
e-mail: congress@pedklin.ru
сайт: www.congress2017.pedklin.ru
Ключевые слова: анонс
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