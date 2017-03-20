Merck KGaA заплатит до 1 млрд евро компании F-Star за биспецифичные антитела Германская компания Merck KGaA выплатила британскому биотехнологическому предприятию F-Star первоначальный платеж в размере 115 млн евро по договору опциона за экспериментальную программу разработки биспецифичных антител. В случае успешных исследований и исполнения опциона, стоимость сделки может достигнуть 1 млрд евро, пишет



Главным объектом договора стал перспективное биспецифичное антитело FS118, проходящее в настоящее время доклинические исследования. FS118 специфичен одновременно к LAG-3 и PD-L1 – белкам, которые часто сверхэкспрессированы на поверхности одних и тех же опухолевых клеток, поэтому одним из подходов к иммунотерапии может быть их одновременное блокирование.



Также в рамках сделки Merck KGaA получила право на приобретение четырех экспериментальных антител к контрольным иммунным точкам, подробная информация о которых не раскрывается.





Ключевые слова: онкология Германская компания Merck KGaA выплатила британскому биотехнологическому предприятию F-Star первоначальный платеж в размере 115 млн евро по договору опциона за экспериментальную программу разработки биспецифичных антител. В случае успешных исследований и исполнения опциона, стоимость сделки может достигнуть 1 млрд евро, пишет European Biotechnology Главным объектом договора стал перспективное биспецифичное антитело FS118, проходящее в настоящее время доклинические исследования. FS118 специфичен одновременно к LAG-3 и PD-L1 – белкам, которые часто сверхэкспрессированы на поверхности одних и тех же опухолевых клеток, поэтому одним из подходов к иммунотерапии может быть их одновременное блокирование.Также в рамках сделки Merck KGaA получила право на приобретение четырех экспериментальных антител к контрольным иммунным точкам, подробная информация о которых не раскрывается.Ключевые слова: Merck KGaA









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