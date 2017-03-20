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 Главная / Новости медицины и фармации

06.06.2017 11:01

JBIC и РФПИ могут проинвестировать сделку по приобретению 10% «Р-Фарм»

Совместный инвестиционный фонд Японского банка для международного сотрудничества (JBIC) и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) может присоединиться к консорциуму инвесторов во главе с Mitsui для покупки 10% российской фармацевтической компании «Р-Фарм». Об этом в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме сообщил председатель совета директоров «Р-Фарм» Алексей Репик.

Ранее стало известно о приобретении японской корпорацией Mitsui 10% компании «Р-Фарм» примерно за 200 млн долларов, сделка будет закрыта в сентябре 2017 года. В рамках сделки до конца июля 2017 г. для Mitsui открыт опцион на расширение доли до 20% на тех же условиях, что и первый 10-процентный пакет. Сейчас обсуждается возможность расширения доли Mitsui с привлечением крупных публичных финансовых и индустриальных инвесторов.

«Я бы не хотел вмешиваться в процесс принятия решения о выборе партнеров для консорциума. Вопрос, договорится ли Mitsui с Российско-японским инвестиционным фондом, то есть с РФПИ и с JBIC, который является второй частью этой платформы, или с возможными другими профильными или непрофильными финансовыми инвесторами, я предлагаю адресовать непосредственно к Mitsui. Однако добавлю, что мы, со своей стороны, были бы рады сотрудничеству с РФПИ и с Российско-японским инвестиционным фондом», - сказал Репик.

Репик отметил, что стратегия "Р-Фарм" направлена на масштабирование бизнеса. «Россия - это только два с небольшим процента от мирового рынка. Не удастся быть успешной компанией, работая на 2% рынка, при этом конкурируя с компаниями, работающими на 100% рынка», - пояснил он. Председатель совета директоров «Р-Фарм» подчеркнул, что совсем скоро перспективными рынками для фармацевтики станут рынки стран Персидского залива и Юго- Восточной Азии.

Ключевые слова: Р-Фарм, Mitsui, ПМЭФ-2017


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