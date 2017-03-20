Скворцова: с начала 2017 года смертность от туберкулеза снизилась почти на 16% Согласно данным Росстата, за четыре месяца 2017 года удалось сохранить на 13,6 тысяч жизней больше, чем за аналогичный период прошлого года, приводятся



По словам министра, сейчас наблюдается значительное снижение смертности от туберкулеза - почти на 16 % с начала года, смертность от болезней органов дыхания снизилась на 9,5 %, от онкопатологий – на 3,7 %, от болезней системы кровообращения – на 3 %, от болезней системы пищеварения – на 4,6 %, от внешних причин – на 10 %. «Одновременно с этим, младенческая смертность снизилась до 5,2 случаев на 1000 родившихся живыми, что для нашей страны является очередным историческим минимумом», - заявила Скворцова.



За 2016 год удалось сохранить темпы увеличения продолжительности жизни, которая в 2016 году увеличилась на 0,5 года, а за пять лет – на 1,6 года, впервые достигнув 72 лет. Смертность снизилась во всех возрастных группах: детей на 12,4%, трудоспособного населения – на 3,3 %, старше трудоспособного населения – на 0,8 %. По словам главы Минздрава, это стало возможным благодаря снижению смертности от всех основных причин.



Ключевые слова: Согласно данным Росстата, за четыре месяца 2017 года удалось сохранить на 13,6 тысяч жизней больше, чем за аналогичный период прошлого года, приводятся на сайте Минздрава слова министра здравоохранения Вероники Скворцовой.По словам министра, сейчас наблюдается значительное снижение смертности от туберкулеза - почти на 16 % с начала года, смертность от болезней органов дыхания снизилась на 9,5 %, от онкопатологий – на 3,7 %, от болезней системы кровообращения – на 3 %, от болезней системы пищеварения – на 4,6 %, от внешних причин – на 10 %. «Одновременно с этим, младенческая смертность снизилась до 5,2 случаев на 1000 родившихся живыми, что для нашей страны является очередным историческим минимумом», - заявила Скворцова.За 2016 год удалось сохранить темпы увеличения продолжительности жизни, которая в 2016 году увеличилась на 0,5 года, а за пять лет – на 1,6 года, впервые достигнув 72 лет. Смертность снизилась во всех возрастных группах: детей на 12,4%, трудоспособного населения – на 3,3 %, старше трудоспособного населения – на 0,8 %. По словам главы Минздрава, это стало возможным благодаря снижению смертности от всех основных причин.Ключевые слова: Вероника Скворцова









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Скворцова: с начала 2017 года смертность от туберкулеза снизилась почти на 16% По словам министра, сейчас наблюдается значительное снижение смертности от туберкулеза - почти на 16 % с начала года, смертность от болезней органов дыхания снизилась на 9,5 %, от онкопатологий – на 3,7 %, от болезней системы кровообращения – на 3 %, от болезней системы пищеварения – на 4,6 %, от внешних причин – на 10 %.

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