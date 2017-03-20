Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Вакансии фармкомпанийВакансии

20.03.2017

"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр

07.03.2017

АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий

21.02.2017

"Лучший персонал" - Специалист по валидации

Все вакансии




Поиск лекарств


 Главная / Новости медицины и фармации

05.06.2017 17:42

Pfizer успешно испытала препарат для лечения НМРЛ

Разработанный компанией Pfizer препарат дакомитиниб (dacomitinib) для лечения распространенного рака легкого оказался эффективнее уже зарегистрированного гефинитиба компании AstraZeneca, информирует Reuters.

Исследования III фазы проводились среди ранее нелеченных 452 пациентов с немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ) и мутацией EGFR. В зависимости от группы участники КИ получали экспериментальный дакомитиниб или гефинитиб. Согласно данным КИ, прогрессирование заболевания в дакомитиниб-группе в среднем наблюдалось через 14,7 месяцев, а в гефинитиб-групп – через 9,2 месяца, таким образом, среди пациентов, получавших новое ЛС, риск прогрессирования онкопатологии на 41% был ниже.

При этом организаторы исследования отметили повышенную частоту развития нежелательных явлений в группе экспериментальной терапии: около 60% получавших дакомитиниб пациентов были вынуждены сократить дозу.

В 2014 году дакомитиниб не смог достигнуть первичных конечных точек оценки эффективности в двух рандомизированных исследования III фазы. Испытание ARCHER 1009 (пациенты, прошедшие химиотерапию второй и третьей линий) не показало более высокую эффективность дакомитиниба (dacomitinib) по сравнению с эрлотинибом. Основной конечной точкой была оценка выживаемости без прогрессирования заболевания. Во втором исследовании NCIC CTG BR.26 (пациенты с местно-распространенным или метастатическим НМРЛ, не ответившие на стандартную терапию химиопрепаратами и эрлотинибом) разработка не увеличила общую выживаемость пациентов по сравнению с плацебо.

Пероральный дакомитиниб является необратимым ингибитором рецепторов эпидермального фактора роста HER1/EGFR, HER2, и HER4. Амплификации и мутации HER2 были выявлены при НМРЛ относительно давно, к настоящему моменту показано, что они встречаются с у 3% больных.

Ключевые слова: Pfizer, НМРЛ


Последние новости

05.06.2017 17:42

Pfizer успешно испытала препарат для лечения НМРЛ

Экспериментальный лекарственный препарат дакомитиниб по результатам клинических исследований оказался эффективнее терапии НМРЛ с мутацией EGFR, чем уже представленный на рынке гефинитиб.

05.06.2017 16:00

На базе «Медси» пройдут клинические исследования препаратов Takeda

Сеть частных клиник «Медси» объявила о подписании договора на проведение клинических исследований препаратов японской фармкомпании Takeda среди пациентов с артериальной гипертонией и сахарным диабетом 2 типа. В настоящее время осуществляется набор пациентов, которые примут участие в исследованиях.

05.06.2017 14:26

«Активный компонент» намерен увеличить экспорт фармсубстанций до 1,5 млрд рублей

Компания «Активный компонент» планирует к 2020 году довести долю экспорта своей продукций до 30% от общей выручки или 1,5 миллиарда рублей. По словам главы компании Александра Семенова, в 2016 году объем поставок за рубеж был не очень большим, порядка 5% от общего объема выручки.

05.06.2017 13:17

Индийская компания Cadila построит завод в Подмосковье

В Пущино индийский фармацевтический концерн Cadila намерен запустить производство лекарственных препаратов. Объем инвестиций в проект составит около 50 млн долларов.

05.06.2017 12:05

Рост российского рынка БАД Омега-3 составил 20% в денежном выражении

За период 2014-2016 гг. среднегодовой темп роста этого сегмента фармрынка составил 10% в натуральном или 20% в денежном выражении. Наиболее быстрые темпы роста продаж были отмечены у российских БАД.

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2


Подписка

ONLINE

Подписка

Реклама



Для смартфона

Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакции!!

Дизайн сайта @pixeljacks