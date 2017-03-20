Pfizer успешно испытала препарат для лечения НМРЛ

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Главная / Новости медицины и фармации
05.06.2017 17:42
Pfizer успешно испытала препарат для лечения НМРЛРазработанный компанией Pfizer препарат дакомитиниб (dacomitinib) для лечения распространенного рака легкого оказался эффективнее уже зарегистрированного гефинитиба компании AstraZeneca, информирует Reuters.
Исследования III фазы проводились среди ранее нелеченных 452 пациентов с немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ) и мутацией EGFR. В зависимости от группы участники КИ получали экспериментальный дакомитиниб или гефинитиб. Согласно данным КИ, прогрессирование заболевания в дакомитиниб-группе в среднем наблюдалось через 14,7 месяцев, а в гефинитиб-групп – через 9,2 месяца, таким образом, среди пациентов, получавших новое ЛС, риск прогрессирования онкопатологии на 41% был ниже.
При этом организаторы исследования отметили повышенную частоту развития нежелательных явлений в группе экспериментальной терапии: около 60% получавших дакомитиниб пациентов были вынуждены сократить дозу.
В 2014 году дакомитиниб не смог достигнуть первичных конечных точек оценки эффективности в двух рандомизированных исследования III фазы. Испытание ARCHER 1009 (пациенты, прошедшие химиотерапию второй и третьей линий) не показало более высокую эффективность дакомитиниба (dacomitinib) по сравнению с эрлотинибом. Основной конечной точкой была оценка выживаемости без прогрессирования заболевания. Во втором исследовании NCIC CTG BR.26 (пациенты с местно-распространенным или метастатическим НМРЛ, не ответившие на стандартную терапию химиопрепаратами и эрлотинибом) разработка не увеличила общую выживаемость пациентов по сравнению с плацебо.
Пероральный дакомитиниб является необратимым ингибитором рецепторов эпидермального фактора роста HER1/EGFR, HER2, и HER4. Амплификации и мутации HER2 были выявлены при НМРЛ относительно давно, к настоящему моменту показано, что они встречаются с у 3% больных.
Ключевые слова: Pfizer, НМРЛ
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