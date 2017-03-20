На базе «Медси» пройдут клинические исследования препаратов Takeda Федеральная частная сеть медицинских клиник «Медси» объявила о проведении на базе клинической больницы Медси в Боткинском проезде клинических исследований, спонсором которых выступит фармацевтическая компания Takeda. В сообщении, поступившем в редакцию Remedium, говорится, что первые договоры о проведении КИ были подписаны с контрактной исследовательской компанией ООО «Лиганд Ресерч».



В рамках указанных клинических исследований планируется изучить эффективность и безопасность инновационных лекарственных средств у пациентов с артериальной гипертонией и сахарным диабетом 2 типа. В настоящее время осуществляется набор пациентов, которые примут участие в исследованиях.



В декабре 2016 года Клиническая больница МЕДСИ в Боткинском проезде, одно из важнейших подразделений сети клиник МЕДСИ, была аккредитована Министерством здравоохранения Российской Федерации на проведение клинических исследований эффективности и безопасности лекарственных средств и изделий медицинского назначения. До конца года планируется расширение базы для проведения исследований в других медицинских учреждениях внутри сети.



Ключевые слова: Takeda, клинические исследования Федеральная частная сеть медицинских клиник «Медси» объявила о проведении на базе клинической больницы Медси в Боткинском проезде клинических исследований, спонсором которых выступит фармацевтическая компания Takeda. В сообщении, поступившем в редакцию Remedium, говорится, что первые договоры о проведении КИ были подписаны с контрактной исследовательской компанией ООО «Лиганд Ресерч».В рамках указанных клинических исследований планируется изучить эффективность и безопасность инновационных лекарственных средств у пациентов с артериальной гипертонией и сахарным диабетом 2 типа. В настоящее время осуществляется набор пациентов, которые примут участие в исследованиях.В декабре 2016 года Клиническая больница МЕДСИ в Боткинском проезде, одно из важнейших подразделений сети клиник МЕДСИ, была аккредитована Министерством здравоохранения Российской Федерации на проведение клинических исследований эффективности и безопасности лекарственных средств и изделий медицинского назначения. До конца года планируется расширение базы для проведения исследований в других медицинских учреждениях внутри сети.Ключевые слова: Медси









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