Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Вакансии фармкомпанийВакансии

20.03.2017

"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр

07.03.2017

АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий

21.02.2017

"Лучший персонал" - Специалист по валидации

Все вакансии




Поиск лекарств


 Главная / Новости медицины и фармации

05.06.2017 16:00

На базе «Медси» пройдут клинические исследования препаратов Takeda

Федеральная частная сеть медицинских клиник «Медси» объявила о проведении на базе клинической больницы Медси в Боткинском проезде клинических исследований, спонсором которых выступит фармацевтическая компания Takeda. В сообщении, поступившем в редакцию Remedium, говорится, что первые договоры о проведении КИ были подписаны с контрактной исследовательской компанией ООО «Лиганд Ресерч».

В рамках указанных клинических исследований планируется изучить эффективность и безопасность инновационных лекарственных средств у пациентов с артериальной гипертонией и сахарным диабетом 2 типа. В настоящее время осуществляется набор пациентов, которые примут участие в исследованиях.

В декабре 2016 года Клиническая больница МЕДСИ в Боткинском проезде, одно из важнейших подразделений сети клиник МЕДСИ, была аккредитована Министерством здравоохранения Российской Федерации на проведение клинических исследований эффективности и безопасности лекарственных средств и изделий медицинского назначения. До конца года планируется расширение базы для проведения исследований в других медицинских учреждениях внутри сети.

Ключевые слова: Медси, Takeda, клинические исследования


Последние новости

05.06.2017 16:00

На базе «Медси» пройдут клинические исследования препаратов Takeda

Сеть частных клиник «Медси» объявила о подписании договора на проведение клинических исследований препаратов японской фармкомпании Takeda среди пациентов с артериальной гипертонией и сахарным диабетом 2 типа. В настоящее время осуществляется набор пациентов, которые примут участие в исследованиях.

05.06.2017 14:26

«Активный компонент» намерен увеличить экспорт фармсубстанций до 1,5 млрд рублей

Компания «Активный компонент» планирует к 2020 году довести долю экспорта своей продукций до 30% от общей выручки или 1,5 миллиарда рублей. По словам главы компании Александра Семенова, в 2016 году объем поставок за рубеж был не очень большим, порядка 5% от общего объема выручки.

05.06.2017 13:17

Индийская компания Cadila построит завод в Подмосковье

В Пущино индийский фармацевтический концерн Cadila намерен запустить производство лекарственных препаратов. Объем инвестиций в проект составит около 50 млн долларов.

05.06.2017 12:05

Рост российского рынка БАД Омега-3 составил 20% в денежном выражении

За период 2014-2016 гг. среднегодовой темп роста этого сегмента фармрынка составил 10% в натуральном или 20% в денежном выражении. Наиболее быстрые темпы роста продаж были отмечены у российских БАД.

05.06.2017 11:22

Академик Могели Хубутия покинул пост директора НИИ имени Склифосовского

По словам академика, он давно готовился к тому, чтобы покинуть должность директора и перейти на работу хирургом, однако решение о смене директора НИИ скорой помощи им. Склифосовского стало для него неожиданным поворотом, так как было принято ночью.

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2


Подписка

ONLINE

Подписка

Реклама



Для смартфона

Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакции!!

Дизайн сайта @pixeljacks