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 Главная / Новости медицины и фармации

05.06.2017 14:26

«Активный компонент» намерен увеличить экспорт фармсубстанций до 1,5 млрд рублей

Российский производитель фармсубстанций «Активный компонент» планирует к 2020 году довести долю экспорта своей продукций до 30% от общей выручки или 1,5 миллиарда рублей. Об этом, как пишет ПРАЙМ, рассказал глава компании Александр Семенов.

«В 2016 году объем поставок за рубеж был не очень большим, порядка 5% от общего объема выручки. По итогам этого года доля составит около 10%, это порядка 250 миллионов рублей. Мы планируем, что объем экспорта к 2020 году составит около 30% или 1,5 миллиарда рублей», - сказал Семенов в кулуарах ПМЭФ-2017.

«Активный компонент» в 2016 году начал поставлять фармсубстанции в Сербию и Белоруссию. В четвертом квартале этого года компания начнет поставки в Германию.
«В июле для проведения аудита наших производственных площадок к нам приезжают представители различных заводов-изготовителей готовых лекарственных препаратов из Польши, Израиля и США. После этого мы надеемся подписать с ними контракты и выйти на эти рынки», - сказал Семенов.

Компания «Активный компонент» была создана в 2006 году. Компания производит фармсубстанции для производства антибиотиков, антигистаминных препаратов, препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Ранее в этом году стало известно о намерении компании вложить 2 млрд рублей в строительство завода в Пушкинском районе Петербурга. Решение о строительстве нового завода Семенов объяснил нехваткой мощностей для удовлетворения спроса на продукцию «Активного компонента».

Ключевые слова: «Активный компонент», экспорт, ПМЭФ-2017


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