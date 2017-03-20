Индийская компания Cadila построит завод в Подмосковье

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Главная / Новости медицины и фармации
05.06.2017 13:17
Индийская компания Cadila построит завод в ПодмосковьеГубернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах индийского фармацевтического концерна Cadila запустить производство лекарственных препаратов в Подмосковье.
«Из Индии Сadila приходит, в Пущино. Совет директоров должен состояться в ближайшее время», - приводит RNS слова Воробьева. Он добавил, что объем инвестиций в проект составит около 50 млн долларов.
Индийская компания начала рассматривать возможность размещения фармпроизводства на территории России в 2013 году. В декабре 2016 года Cadila Pharmaceuticals приостановила переговоры о локализации производства в Ярославской области. «Переговоры с этой компанией действительно велись, потом перешли в стадию, я бы сказал так, неактивную, в стадию ожидания. Они заявляли о планах локализации на территории Ярославской области, далее эти планы не были конкретно реализованы, находились на паузе», - заявил тогда глава правительства Ярославской области Максим Авдеев.
Ключевые слова: Сadila, локализация производства
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