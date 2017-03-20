Рост российского рынка БАД Омега-3 составил 20% в денежном выражении

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Главная / Новости медицины и фармации
05.06.2017 12:05
Рост российского рынка БАД Омега-3 составил 20% в денежном выраженииЗа последние годы в России значительно увеличился спрос на БАД, содержащих жирные кислоты Омега-3. За период 2014-2016 гг. среднегодовой темп роста этого сегмента фармрынка составил 10% в натуральном или 20% в денежном выражении. Об этом свидетельствуют данные QuintilesIMS, проанализированные специалистами Remedium.
Основные объемы продаж в рублях в указанный период приходились на БАД иностранного производства (доля на рынке в 2016 г. 74%), в основном немецкого, американского, британского. При этом по количеству реализованных упаковок БАД лидировали отечественные компании (доля на рынке 64%).
Наиболее быстрые темпы роста продаж были отмечены у российских БАД: среднегодовой темп роста этих средств за 2014-2016 гг. достиг 17% в упаковках и 40% в рублях, в то время как среднегодовой прирост продаж зарубежных БАД, содержащих Омега-3, составил 0,4% в упаковках и 14% в рублях. В целом за 2016 г. на территории России через аптечные сети было реализовано около 3,7 млн упаковок этих средств на сумму порядка 972 млн рублей в ценах конечного потребления.
Ключевые слова: аналитика Remedium, БАД
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