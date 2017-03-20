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 Главная / Новости медицины и фармации

05.06.2017 11:22

Академик Могели Хубутия покинул пост директора НИИ имени Склифосовского

Директор НИИ скорой помощи им. Склифосовского Могели Хубутия сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы»о том, что покидает свой пост, но продолжит работу в институте в качестве президента, а также будет заниматься хирургией.

«Не уволили, а я ушел президентом и оставил место молодому своему заместителю. У меня будет там мое любимое дело – хирургия, которым я буду заниматься, но я не буду заниматься уже административными вопросами, этим должны заниматься молодые», — пояснил Хубутия.

По словам академика, он давно готовился к тому, чтобы покинуть должность директора и перейти на работу хирургом, однако решение о смене директора НИИ скорой помощи им. Склифосовского стало для него неожиданным поворотом, так как было принято ночью.

«Это решение, наверное, быстрее всего было принято каким-то другим человеком, а потом я в принципе с этим согласился. Я давно готовился, еще в прошлом году я хотел уйти на такую работу, именно быть в хирургическом отделе», — уточнил Хубутия.

Он также опроверг сведения том, что в НИИ скорой помощи им. Склифосовского были обнаружены нарушения, в частности вымогательство денег у пациентов и случаи проведения высокотехнологичных операций, в которых не было необходимости, которые якобы и послужили причиной его ухода с должности директора.

В департаменте здравоохранения Москвы рассказали, что Могели Хубутия назначен на должность президента ранее возглавляемого им Научно-исследовательского института имени Склифосовского, а исполняющим обязанности главы НИИ Склифосовского станет Сергей Петриков. «Исполняющим обязанности института назначен Сергей Петриков — доктор медицинских наук, профессор, ранее работавший заместителем директора по научной работе и являющийся руководителем регионального сосудистого центра», — приводит РИА Новости сообщение депздрава.

Фото: Popova Valeriya / Shutterstock.com


Ключевые слова: НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, Могели Хубутия


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