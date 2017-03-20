Академик Могели Хубутия покинул пост директора НИИ имени Склифосовского

05.06.2017 11:22
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Вход на сайт
Вакансии
20.03.2017
"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр
07.03.2017
АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий
21.02.2017
"Лучший персонал" - Специалист по валидации
Поиск лекарств
|
Главная / Новости медицины и фармации
05.06.2017 11:22
Академик Могели Хубутия покинул пост директора НИИ имени СклифосовскогоДиректор НИИ скорой помощи им. Склифосовского Могели Хубутия сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы»о том, что покидает свой пост, но продолжит работу в институте в качестве президента, а также будет заниматься хирургией.
«Не уволили, а я ушел президентом и оставил место молодому своему заместителю. У меня будет там мое любимое дело – хирургия, которым я буду заниматься, но я не буду заниматься уже административными вопросами, этим должны заниматься молодые», — пояснил Хубутия.
По словам академика, он давно готовился к тому, чтобы покинуть должность директора и перейти на работу хирургом, однако решение о смене директора НИИ скорой помощи им. Склифосовского стало для него неожиданным поворотом, так как было принято ночью.
«Это решение, наверное, быстрее всего было принято каким-то другим человеком, а потом я в принципе с этим согласился. Я давно готовился, еще в прошлом году я хотел уйти на такую работу, именно быть в хирургическом отделе», — уточнил Хубутия.
Он также опроверг сведения том, что в НИИ скорой помощи им. Склифосовского были обнаружены нарушения, в частности вымогательство денег у пациентов и случаи проведения высокотехнологичных операций, в которых не было необходимости, которые якобы и послужили причиной его ухода с должности директора.
В департаменте здравоохранения Москвы рассказали, что Могели Хубутия назначен на должность президента ранее возглавляемого им Научно-исследовательского института имени Склифосовского, а исполняющим обязанности главы НИИ Склифосовского станет Сергей Петриков. «Исполняющим обязанности института назначен Сергей Петриков — доктор медицинских наук, профессор, ранее работавший заместителем директора по научной работе и являющийся руководителем регионального сосудистого центра», — приводит РИА Новости сообщение депздрава.
Фото: Popova Valeriya / Shutterstock.com
Ключевые слова: НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, Могели Хубутия
Последние новости
|
Мероприятия
Подписка
Подписка
Реклама
Для смартфона
Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.