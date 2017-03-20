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 Главная / Новости медицины и фармации

05.06.2017 10:31

MSD и «Р-Фарм» локализовали в России производство антиретровирусного препарата ралтегравира

Компании MSD и «Р-Фарм» объявили об успешном завершении совместного проекта по локализации в России производства готовой лекарственной формы антиретровирусного препарата ралтегравира (Исентресс, таблетки 400 мг). Первая партия препарата в объеме 7 тысяч упаковок уже поставлена в регионы по итогам проведенной централизованной закупки, более 40 тысяч в настоящее время произведено, говорится в официальном пресс-релизе, поступившем в редакцию Remedium.

Ралтегравир выпускается на площадке Ярославского завода готовых лекарственных форм группы компаний «Р-Фарм». Процесс производства включает подготовку активной фармсубстанции и вспомогательных веществ, приготовление готовой лекарственной формы, упаковку и выпускающий контроль качества. Всего в 2017 году будет произведено более 80 тысяч упаковок препарата.

Ралтегравир относится к классу ингибиторов интегразы вируса иммунодефицита человека и предназначен для лечения ВИЧ-инфекции в комбинации с другими антиретровирусными препаратами у взрослых, подростков и детей, начиная с 6 лет. В настоящее время в России насчитывается более 900 тысяч людей, живущих с ВИЧ. Ралтегравир включен в государственный перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Совместный проект MSD и «Р-Фарм» по локализации производства ралтегравира был инициирован в 2015 году. За 2,5 года был осуществлен полный перенос технологических процессов, произведено дооснащение производственных линий и лаборатории, проведена дополнительная подготовка персонала, в том числе на заводе MSD в Сингапуре. Всего на производстве ралтегравира задействовано более 50 специалистов. Совокупные инвестиции MSD и «Р-Фарм» в проект составили 200 млн рублей.

Ключевые слова: MSD, Р-Фарм, локализация производства, импортозамещение, ВИЧ


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