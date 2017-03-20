Миноциклин может быть эффективен против рассеянного склероза Как показало исследование канадских ученых, дешевый антибиотик тетрациклинового ряда миноциклин способен замедлять развитие рассеянного склероза у пациентов с ранней стадией заболеваний. Эффективность средства была отмечена через полгода и год использования. Результаты исследования опубликованы в



Исследование, прошедшее при участии 142 пациентов, продемонстрировало перспективность использования миноциклина в терапии рассеянного склероза (РС): через полгода использования препарата нескорректированная вероятность проявлений заболевания составила 33,4%, тогда как плацебо группе – 61%, то есть разница равна 27,6%. После коррекции полученных данных по показателю увеличения очагов склероза, разница между миноциклин-группой и контрольной составила 18,5%. Однако через два года терапии положительный эффект миноциклина стал менее выраженным.



В пользу применения минокиклина среди пациентов с РС говорит также и его цена – годовой курс миноциклина в Канаде стоит 600 канадских долларов (444 доллара США), тогда как специфическая терапия РС обойдется в 20-40 тыс. канадских долларов.





Ключевые слова: Как показало исследование канадских ученых, дешевый антибиотик тетрациклинового ряда миноциклин способен замедлять развитие рассеянного склероза у пациентов с ранней стадией заболеваний. Эффективность средства была отмечена через полгода и год использования. Результаты исследования опубликованы в New England Journal of Medicine Исследование, прошедшее при участии 142 пациентов, продемонстрировало перспективность использования миноциклина в терапии рассеянного склероза (РС): через полгода использования препарата нескорректированная вероятность проявлений заболевания составила 33,4%, тогда как плацебо группе – 61%, то есть разница равна 27,6%. После коррекции полученных данных по показателю увеличения очагов склероза, разница между миноциклин-группой и контрольной составила 18,5%. Однако через два года терапии положительный эффект миноциклина стал менее выраженным.В пользу применения минокиклина среди пациентов с РС говорит также и его цена – годовой курс миноциклина в Канаде стоит 600 канадских долларов (444 доллара США), тогда как специфическая терапия РС обойдется в 20-40 тыс. канадских долларов.Ключевые слова: рассеянный склероз









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Миноциклин может быть эффективен против рассеянного склероза Дешевый антибиотик тетрациклинового ряда миноциклин способен замедлять развитие рассеянного склероза у пациентов с ранней стадией заболеваний. Согласно исследованию канадских ученых, через полгода использования препарата нескорректированная вероятность проявлений заболевания составила 33,4%, тогда как плацебо группе – 61%.

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