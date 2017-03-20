В Калининградской области появится производство урологических катетеров Правительство Калининградской области, южнокорейская корпорация NEPES и российская компания «Инфамед К» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали меморандум о намерениях развернуть на территории области производство урологических катетеров, информирует



Новый завод будет построен на территории парка «Экобалтик» в Багратионовском районе области. Объем инвестиций оценивается в 14 млн долларов. Мощность предприятия при работе в одну смену составит порядка 100 тыс. единиц продукции в месяц. Первая очередь включит производство урологических катетеров класса А на основе 100% силикона.



Заместитель директора по развитию «Инфамед К» Андрей Горохов рассказал, что около 30% выпускаемой продукции будет экспортироваться на корейский рынок. По его словам, к проекту планируют присоединиться еще одна южнокорейская компания Insung Medical и российский фармацевтический дистрибьютор «Фармконтракт».



Объем российского рынка урологических катетеров оценивается почти в 15,5 млн единиц, в стоимостном выражении - 939,5 млн рублей в 2015 году. Более 90% этой продукции приходится на экспорт. Собственным производством катетеров в России занимаются восемь компаний.





Ключевые слова: импортозамещение, ПМЭФ-2017 Правительство Калининградской области, южнокорейская корпорация NEPES и российская компания «Инфамед К» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали меморандум о намерениях развернуть на территории области производство урологических катетеров, информирует ТАСС Новый завод будет построен на территории парка «Экобалтик» в Багратионовском районе области. Объем инвестиций оценивается в 14 млн долларов. Мощность предприятия при работе в одну смену составит порядка 100 тыс. единиц продукции в месяц. Первая очередь включит производство урологических катетеров класса А на основе 100% силикона.Заместитель директора по развитию «Инфамед К» Андрей Горохов рассказал, что около 30% выпускаемой продукции будет экспортироваться на корейский рынок. По его словам, к проекту планируют присоединиться еще одна южнокорейская компания Insung Medical и российский фармацевтический дистрибьютор «Фармконтракт».Объем российского рынка урологических катетеров оценивается почти в 15,5 млн единиц, в стоимостном выражении - 939,5 млн рублей в 2015 году. Более 90% этой продукции приходится на экспорт. Собственным производством катетеров в России занимаются восемь компаний.Ключевые слова: Инфамед К









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В Калининградской области появится производство урологических катетеров Новый завод по производству урологических катетеров будет построен на территории парка «Экобалтик» в Багратионовском районе области. Соответствующий меморандум о намерениях был подписан правительством области, южнокорейской корпорацией NEPES и российской компанией «Инфамед К».

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