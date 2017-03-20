Индийская фармкомпания вложит в подмосковный завод почти 1 млрд рублей Компания «ПСК ФАРМА» намерена построить в особой экономической зоне «Дубна» завод по производству препаратов для лечения астмы и заболеваний легких,



Планируемые инвестиции в проект составят около 987,1 млн рублей. Ожидается, что первая очередь завода площадью 5 тыс. кв. м будет введена в эксплуатацию в третьем квартале 2018 года, тогда же планируется начать производство.

На первом этапе работы предприятия будет создано 130 рабочих мест, в дальнейшем их количество может быть увеличено до 250.



В Подмосковье индийская компания собирается производить 60 наименований лекарственных препаратов для лечения астмы и хронических обструктивных заболеваний легких. Кроме того, в ОЭЗ «Дубна» будет вестись разработка новых лекарств и технологий их производства.



Накануне в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Московской области Андрей Воробьев и учредитель «ПСК ФАРМА» Пуний Сатий Карм подписали соглашение о взаимодействии. Документ предусматривает взаимодействие сторон в инновационной сфере, в части внедрения новых технологий в производство лекарственных средств, направленное на дальнейшее экономическое развитие Московской области.



Ключевые слова: ПМЭФ-2017 Компания «ПСК ФАРМА» намерена построить в особой экономической зоне «Дубна» завод по производству препаратов для лечения астмы и заболеваний легких, сообщает «Интерфакс» Планируемые инвестиции в проект составят около 987,1 млн рублей. Ожидается, что первая очередь завода площадью 5 тыс. кв. м будет введена в эксплуатацию в третьем квартале 2018 года, тогда же планируется начать производство.На первом этапе работы предприятия будет создано 130 рабочих мест, в дальнейшем их количество может быть увеличено до 250.В Подмосковье индийская компания собирается производить 60 наименований лекарственных препаратов для лечения астмы и хронических обструктивных заболеваний легких. Кроме того, в ОЭЗ «Дубна» будет вестись разработка новых лекарств и технологий их производства.Накануне в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Московской области Андрей Воробьев и учредитель «ПСК ФАРМА» Пуний Сатий Карм подписали соглашение о взаимодействии. Документ предусматривает взаимодействие сторон в инновационной сфере, в части внедрения новых технологий в производство лекарственных средств, направленное на дальнейшее экономическое развитие Московской области.Ключевые слова: ПСК ФАРМА









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Индийская фармкомпания вложит в подмосковный завод почти 1 млрд рублей Компания «ПСК ФАРМА» намерена построить в особой экономической зоне «Дубна» завод по производству препаратов для лечения астмы и заболеваний легких. В Подмосковье индийская компания собирается производить 60 наименований лекарственных препаратов для лечения астмы и хронических обструктивных заболеваний легких.

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