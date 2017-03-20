Первый в Европе, второй в мире: за 20 лет Россия стала важнейшим рынком для компании Merz

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Главная / Новости медицины и фармации
02.06.2017 13:43
Первый в Европе, второй в мире: за 20 лет Россия стала важнейшим рынком для компании MerzMerz Russia подвела итоги своей 20-летней работы в нашей стране: в 1997 году в Москве открылся российский офис этой немецкой компании. За прошедшее время она превратилась из маленького представительства, в котором работало 5 человек, в полноценного игрока российского рынка лекарственных средств и медицинских изделий с текущим оборотом в 5 млрд рублей. В планах Merz Russia – продолжение развития рынка эстетической медицины, изучение новых сфер применения ботулотоксина в неврологии, а также расширение проектов социальной ответственности и поддержка пациентов, страдающих деменцией.
История Merz в России началась в 1993 году, когда на рынке появились первые препараты компании: контрацептивные свечи «Патентекс Овал» и мазь для лечения рубцов «Контрактубекс». Через 4 года штаб-квартира приняла решение об открытии в стране официального представительства. Это событие совпало с появлением в портфеле Merz инновационного препарата «Акатинол Мемантин», который по сей день является препаратом выбора для лечения деменции. Благодаря ботулотоксину нового поколения «Ксеомин», в 2010 году компания вышла на российский рынок эстетической медицины, который сегодня стал для нее приоритетным.
Ольга Степанова, генеральный директор компании Merz Russia: «За 20 лет в компании многое менялось, в том числе и глобальные цели, которым мы, безусловно, следуем и в России. Сегодня ключевой драйвер Merz – эстетическая медицина. По нашим оценкам, российский сегмент данного рынка пока невелик и составляет порядка 250 млн долларов США, демонстрируя устойчивый рост. Благодаря универсальному эстетическому портфелю, который способен удовлетворить практически любую потребность пациента, качеству нашей продукции и доверию со стороны врачей, мы, конечно, стремимся к лидерству в этом направлении. В наших планах – расширение линейки дермальных филлеров, а также вывод на рынок инновационного аппарата для борьбы с целлюлитом».
Помимо эстетической дерматологии, компания продолжает развиваться в области неврологии и психиатрии. Ключевыми направлениями являются поиск новых сфер применения ботулотоксина нового поколения «Ксеомин», который сегодня активно используется для лечения мышечной спастичности и блефароспазма, а также поддержка пациентов, страдающих деменцией. С 2009 года компания реализует проект Memini, цель которого – изменить отношение общества к старческому слабоумию и донести информацию о нем до максимально широкого круга людей.
Ольга Степанова: «Когда мы вывели на российский рынок препарат для лечения деменции, стало понятно, что в нашей стране никто не осознает проблему старческого слабоумия. Ее было принято не замечать. Пациенты и их родственники обращались к врачам уже на последней стадии заболевания, когда изменить что-либо к лучшему было фактически невозможно. Мы взяли на себя сложную задачу по информированию общества о заболевании, поддержке пациентов и их близких. За 8 лет работы в данном направлении нам удалось сделать многое, привлечь на свою сторону медицинское сообщество и государство. Мы надеемся, что совместными усилиями сможем противостоять деменции еще более эффективно».
Помимо глобально утвержденных приоритетов Merz – эстетики и ботулинотерапии, – компания успешно развивает в России направление безрецептурных препаратов. Портфель хорошо зарекомендовавших себя лекарственных средств вносит значительный вклад в ее финансовые показатели, повышая значимость российского рынка в структуре глобальных продаж.
Ольга Степанова: «Сегодня Россия – второй по объему рынок для компании после США и первый в Европе. Мы постоянно развиваемся, демонстрируя устойчивый рост во всех терапевтических областях своего присутствия: эстетической медицине, неврологии, гепатологии. Все эти 20 лет мы активно движемся вперед, преодолевая препятствия и радуясь успехам, ставя перед собой самые разнообразные цели и, как правило, достигая их. Мы будем продолжать работать в России, следуя основной миссии компании Merz – помогать людям лучше выглядеть, лучше себя чувствовать и лучше жить».
Ключевые слова: Merz
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