Главная / Новости медицины и фармации Первый в Европе, второй в мире: за 20 лет Россия стала важнейшим рынком для компании Merz Merz Russia подвела итоги своей 20-летней работы в нашей стране: в 1997 году в Москве открылся российский офис этой немецкой компании. За прошедшее время она превратилась из маленького представительства, в котором работало 5 человек, в полноценного игрока российского рынка лекарственных средств и медицинских изделий с текущим оборотом в 5 млрд рублей. В планах Merz Russia – продолжение развития рынка эстетической медицины, изучение новых сфер применения ботулотоксина в неврологии, а также расширение проектов социальной ответственности и поддержка пациентов, страдающих деменцией.



История Merz в России началась в 1993 году, когда на рынке появились первые препараты компании: контрацептивные свечи «Патентекс Овал» и мазь для лечения рубцов «Контрактубекс». Через 4 года штаб-квартира приняла решение об открытии в стране официального представительства. Это событие совпало с появлением в портфеле Merz инновационного препарата «Акатинол Мемантин», который по сей день является препаратом выбора для лечения деменции. Благодаря ботулотоксину нового поколения «Ксеомин», в 2010 году компания вышла на российский рынок эстетической медицины, который сегодня стал для нее приоритетным.



Ольга Степанова, генеральный директор компании Merz Russia: «За 20 лет в компании многое менялось, в том числе и глобальные цели, которым мы, безусловно, следуем и в России. Сегодня ключевой драйвер Merz – эстетическая медицина. По нашим оценкам, российский сегмент данного рынка пока невелик и составляет порядка 250 млн долларов США, демонстрируя устойчивый рост. Благодаря универсальному эстетическому портфелю, который способен удовлетворить практически любую потребность пациента, качеству нашей продукции и доверию со стороны врачей, мы, конечно, стремимся к лидерству в этом направлении. В наших планах – расширение линейки дермальных филлеров, а также вывод на рынок инновационного аппарата для борьбы с целлюлитом».



Помимо эстетической дерматологии, компания продолжает развиваться в области неврологии и психиатрии. Ключевыми направлениями являются поиск новых сфер применения ботулотоксина нового поколения «Ксеомин», который сегодня активно используется для лечения мышечной спастичности и блефароспазма, а также поддержка пациентов, страдающих деменцией. С 2009 года компания реализует проект Memini, цель которого – изменить отношение общества к старческому слабоумию и донести информацию о нем до максимально широкого круга людей.



Ольга Степанова: «Когда мы вывели на российский рынок препарат для лечения деменции, стало понятно, что в нашей стране никто не осознает проблему старческого слабоумия. Ее было принято не замечать. Пациенты и их родственники обращались к врачам уже на последней стадии заболевания, когда изменить что-либо к лучшему было фактически невозможно. Мы взяли на себя сложную задачу по информированию общества о заболевании, поддержке пациентов и их близких. За 8 лет работы в данном направлении нам удалось сделать многое, привлечь на свою сторону медицинское сообщество и государство. Мы надеемся, что совместными усилиями сможем противостоять деменции еще более эффективно».



Помимо глобально утвержденных приоритетов Merz – эстетики и ботулинотерапии, – компания успешно развивает в России направление безрецептурных препаратов. Портфель хорошо зарекомендовавших себя лекарственных средств вносит значительный вклад в ее финансовые показатели, повышая значимость российского рынка в структуре глобальных продаж.



Ольга Степанова: «Сегодня Россия – второй по объему рынок для компании после США и первый в Европе. Мы постоянно развиваемся, демонстрируя устойчивый рост во всех терапевтических областях своего присутствия: эстетической медицине, неврологии, гепатологии. Все эти 20 лет мы активно движемся вперед, преодолевая препятствия и радуясь успехам, ставя перед собой самые разнообразные цели и, как правило, достигая их. Мы будем продолжать работать в России, следуя основной миссии компании Merz – помогать людям лучше выглядеть, лучше себя чувствовать и лучше жить».



Ключевые слова: История Merz в России началась в 1993 году, когда на рынке появились первые препараты компании: контрацептивные свечи «Патентекс Овал» и мазь для лечения рубцов «Контрактубекс». Через 4 года штаб-квартира приняла решение об открытии в стране официального представительства. Это событие совпало с появлением в портфеле Merz инновационного препарата «Акатинол Мемантин», который по сей день является препаратом выбора для лечения деменции. Благодаря ботулотоксину нового поколения «Ксеомин», в 2010 году компания вышла на российский рынок эстетической медицины, который сегодня стал для нее приоритетным.: «За 20 лет в компании многое менялось, в том числе и глобальные цели, которым мы, безусловно, следуем и в России. Сегодня ключевой драйвер Merz – эстетическая медицина. По нашим оценкам, российский сегмент данного рынка пока невелик и составляет порядка 250 млн долларов США, демонстрируя устойчивый рост. Благодаря универсальному эстетическому портфелю, который способен удовлетворить практически любую потребность пациента, качеству нашей продукции и доверию со стороны врачей, мы, конечно, стремимся к лидерству в этом направлении. В наших планах – расширение линейки дермальных филлеров, а также вывод на рынок инновационного аппарата для борьбы с целлюлитом».Помимо эстетической дерматологии, компания продолжает развиваться в области неврологии и психиатрии. Ключевыми направлениями являются поиск новых сфер применения ботулотоксина нового поколения «Ксеомин», который сегодня активно используется для лечения мышечной спастичности и блефароспазма, а также поддержка пациентов, страдающих деменцией. С 2009 года компания реализует проект Memini, цель которого – изменить отношение общества к старческому слабоумию и донести информацию о нем до максимально широкого круга людей.: «Когда мы вывели на российский рынок препарат для лечения деменции, стало понятно, что в нашей стране никто не осознает проблему старческого слабоумия. Ее было принято не замечать. Пациенты и их родственники обращались к врачам уже на последней стадии заболевания, когда изменить что-либо к лучшему было фактически невозможно. Мы взяли на себя сложную задачу по информированию общества о заболевании, поддержке пациентов и их близких. За 8 лет работы в данном направлении нам удалось сделать многое, привлечь на свою сторону медицинское сообщество и государство. Мы надеемся, что совместными усилиями сможем противостоять деменции еще более эффективно».Помимо глобально утвержденных приоритетов Merz – эстетики и ботулинотерапии, – компания успешно развивает в России направление безрецептурных препаратов. Портфель хорошо зарекомендовавших себя лекарственных средств вносит значительный вклад в ее финансовые показатели, повышая значимость российского рынка в структуре глобальных продаж.: «Сегодня Россия – второй по объему рынок для компании после США и первый в Европе. Мы постоянно развиваемся, демонстрируя устойчивый рост во всех терапевтических областях своего присутствия: эстетической медицине, неврологии, гепатологии. Все эти 20 лет мы активно движемся вперед, преодолевая препятствия и радуясь успехам, ставя перед собой самые разнообразные цели и, как правило, достигая их. Мы будем продолжать работать в России, следуя основной миссии компании Merz – помогать людям лучше выглядеть, лучше себя чувствовать и лучше жить».Ключевые слова: Merz



Последние новости

Органы ЕС зарегистрировали препарат для лечения спинальной мышечной атрофии Лекарственный препарат нусинерсен, предназначенный для лечения спинальной мышечной атрофии, получил маркетинговое разрешение на территории Евросоюза. Нусинерсен компании Biogen стал первым в Европе ЛС, разрешенным для терапии всех типов и степеней тяжести данного заболевания. Доля российских компаний на внутреннем фармрынке достигла 54% В натуральном выражении доля отечественных фармацевтических компаний на рынке РФ достигла 54%, в денежном выражении их доля составляет 30%. Глава Минпромторга отметил эффективность программы по развитию фармацевтической и медицинской промышленности до 2020 года. Объем инвестиций в фармзавод в Ярославле составит 5,3 млрд рублей На строительство завода по производству фармсубстанций в Ярославле напралено 5,3 млрд рублей. Предприятие «Фармославль» должно заработать уже в этом году и приступить к выпуску более 50 импортозамещающих активных фармацевтических субстанций. Подписан первый протокол об экспорте российского инсулина Sanofi подписала протокол о поставке партии инсулина, произведенного на заводе «Санофи-Авентис Восток» за пределы Российской Федерации. Первая партия будет доставлена в логистический центр компании во Франкфурте, Германия. Российский препарат впервые вошел в программу ускоренной регистрации в Европе Экспериментальный препарат для лечения гепатита B Myrcludex B компании «Гепатера» был включен EMA в программу ускоренной регистрации инновационных ЛС PRIME, он стал первым ЛС российской разработки, прошедшим конкурсный отбор.



Мероприятия Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 2017 ← Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2



Реклама



Для смартфона Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.