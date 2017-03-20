Главная / Новости медицины и фармации BIOCAD и Сеченовский университет подписали соглашение о сотрудничестве в области науки и образования 2 июня 2017 года, в рамках ПМЭФ-2017, компания BIOCAD и Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова подписали соглашение о сотрудничестве в области науки и образования для повышения глобальной взаимной конкурентоспособности.



"Наша компания всегда ставила на первое место подготовку специалистов в области проведения клинических исследований. В настоящее время их нет на российском рынке труда, несмотря на то, что клинические исследования являются самой затратной и самой частью разработки препарата. Очевидно, что без профессионалов, способных профессионально, на уровне западных стандартов, клинические исследования, мы не сможем реализовать все поставленные амбициозные задачи", - комментирует генеральный директор компании BIOCAD Дмитрий Морозов.



В прошлом году на открытии первого в стране научного комплекса по разработке препаратов передовой терапии компании министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила: «Все самые пионерские направления современной фармацевтики, которые позволяют перейти к персонифицированной фармакогенетике, к адресной доставке лекарственных препаратов без влияния на весь организм – все это уже стало реальностью. И лаборатория BIOCAD в этом плане одна из передовых в нашей стране. Она занимает лидирующие позиции в России по разработке и производству лекарственных препаратов для лечения самых сложных заболеваний. Научно-исследовательский центр компании – один из мощнейших в стране, в том числе, за счет своего кадрового потенциала". В тексте документа соглашения с университетом выделен тезис о том, что «стороны объединяют усилия для создания и реализации передовых программ подготовки кадров для повышения взаимной глобальной конкурентоспособности и осуществляют сотрудничество по направлениям: реализация совместных научно-образовательных проектов в области нормативно-правового регулирования обращения лекарственных средств с учетом передового мирового опыта; реализация совместных научно-образовательных проектов в области подготовки специалистов по клиническим исследованиям лекарственных препаратов; разработка и реализация совместных научно-образовательных проектов с ведущими научными центрами и университетами мира». Итогом совместной работы биотехнологической компании и университета должно стать формирование актуальной научно-исследовательской повестки, что приведет к созданию в стране уникальных образовательных программ, востребованных на международном уровне. Но главным результатом является подготовка специалистов мирового уровня.



Напомним, что в ближайшие 3-5 лет компания BIOCAD планирует инвестировать в развитие производственных мощностей в Петербурге 20 млрд руб, начав реализацию сразу нескольких проектов по развитию производства в Северной столице. В 2018 году компания запускает строительство своего первого европейского проекта – производственную линию химических и биологических препаратов в Турку (Финляндия), одном из самых сильных фармацевтических кластере Евросоюза.



Старейшее профильное учебное заведение - ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И. Сеченова Минздрава РФ - ведет подготовку по специальности «Фармация», а с 2010 года - по специальностям «Биотехнология» и «Биоинженерия, биоинформатика», а также послевузовскую профессиональную подготовку различных уровней для специалистов-провизоров. В составе фармацевтического факультета в настоящее время функционируют 16 кафедр, возглавляемых докторами наук и профессорами: аналитической, физической и коллоидной химии; ботаники; биотехнологии; медицинской и биологической физики; организации и экономики фармации; органической химии; фармацевтической технологии; фармакогнозии; фармакологии; фармацевтической и токсикологической химии; патологии; управления и экономики фармации; аналитической токсикологии, фармацевтической химии и фармакогнозии; фармации; фармацевтической технологии и фармакологии; промышленной фармации.







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