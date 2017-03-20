Доля российских компаний на внутреннем фармрынке достигла 54% В натуральном выражении доля отечественных фармацевтических компаний на рынке РФ достигла 54%, в денежном выражении их доля составляет 30%. Об этом сообщил в интервью



Глава Минпромторга отметил эффективность программы по развитию фармацевтической и медицинской промышленности до 2020 года и добавил, что рост доли отечественных компаний на внутреннем рынке стал результатом работы этой программы.



«В целом вся программа «Фарма 2020», включая и медицинские изделия, и медицинскую технику, оказалась очень эффективной. Мы начали эту программу в 2009 году, и тогда присутствие российских компаний на отечественном рынке составляло 19% в денежном выражении. Сейчас эта доля составляет 30% в денежном выражении и 54% - в натуральном», - рассказал Мантуров.



Министр напомнил, что перед Минпромторгом в рамках майских указов президента стоит задача по доведению доли отечественных производителей в сегменте медпрепаратов из списка жизненно необходимых и важнейших до 90%. «Нам надо довести уровень производимых в России препаратов из этого списка до 90%, сейчас мы перешагнули за 81% и считаем, что до конца 2018 года эта задача будет выполнена», - заключил он.



Ключевые слова: Минпромторг, Фармацевтическая промышленность, ПМЭФ-2017 В натуральном выражении доля отечественных фармацевтических компаний на рынке РФ достигла 54%, в денежном выражении их доля составляет 30%. Об этом сообщил в интервью ТАСС министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.Глава Минпромторга отметил эффективность программы по развитию фармацевтической и медицинской промышленности до 2020 года и добавил, что рост доли отечественных компаний на внутреннем рынке стал результатом работы этой программы.«В целом вся программа «Фарма 2020», включая и медицинские изделия, и медицинскую технику, оказалась очень эффективной. Мы начали эту программу в 2009 году, и тогда присутствие российских компаний на отечественном рынке составляло 19% в денежном выражении. Сейчас эта доля составляет 30% в денежном выражении и 54% - в натуральном», - рассказал Мантуров.Министр напомнил, что перед Минпромторгом в рамках майских указов президента стоит задача по доведению доли отечественных производителей в сегменте медпрепаратов из списка жизненно необходимых и важнейших до 90%. «Нам надо довести уровень производимых в России препаратов из этого списка до 90%, сейчас мы перешагнули за 81% и считаем, что до конца 2018 года эта задача будет выполнена», - заключил он.Ключевые слова: Денис Мантуров









Последние новости



Доля российских компаний на внутреннем фармрынке достигла 54% В натуральном выражении доля отечественных фармацевтических компаний на рынке РФ достигла 54%, в денежном выражении их доля составляет 30%. Глава Минпромторга отметил эффективность программы по развитию фармацевтической и медицинской промышленности до 2020 года.

Объем инвестиций в фармзавод в Ярославле составит 5,3 млрд рублей На строительство завода по производству фармсубстанций в Ярославле напралено 5,3 млрд рублей. Предприятие «Фармославль» должно заработать уже в этом году и приступить к выпуску более 50 импортозамещающих активных фармацевтических субстанций.

Подписан первый протокол об экспорте российского инсулина Sanofi подписала протокол о поставке партии инсулина, произведенного на заводе «Санофи-Авентис Восток» за пределы Российской Федерации. Первая партия будет доставлена в логистический центр компании во Франкфурте, Германия.

Российский препарат впервые вошел в программу ускоренной регистрации в Европе Экспериментальный препарат для лечения гепатита B Myrcludex B компании «Гепатера» был включен EMA в программу ускоренной регистрации инновационных ЛС PRIME, он стал первым ЛС российской разработки, прошедшим конкурсный отбор.