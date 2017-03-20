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 Главная / Новости медицины и фармации

02.06.2017 12:01

Доля российских компаний на внутреннем фармрынке достигла 54%

В натуральном выражении доля отечественных фармацевтических компаний на рынке РФ достигла 54%, в денежном выражении их доля составляет 30%. Об этом сообщил в интервью ТАСС министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Глава Минпромторга отметил эффективность программы по развитию фармацевтической и медицинской промышленности до 2020 года и добавил, что рост доли отечественных компаний на внутреннем рынке стал результатом работы этой программы.

«В целом вся программа «Фарма 2020», включая и медицинские изделия, и медицинскую технику, оказалась очень эффективной. Мы начали эту программу в 2009 году, и тогда присутствие российских компаний на отечественном рынке составляло 19% в денежном выражении. Сейчас эта доля составляет 30% в денежном выражении и 54% - в натуральном», - рассказал Мантуров.

Министр напомнил, что перед Минпромторгом в рамках майских указов президента стоит задача по доведению доли отечественных производителей в сегменте медпрепаратов из списка жизненно необходимых и важнейших до 90%. «Нам надо довести уровень производимых в России препаратов из этого списка до 90%, сейчас мы перешагнули за 81% и считаем, что до конца 2018 года эта задача будет выполнена», - заключил он.

Ключевые слова: Денис Мантуров, Минпромторг, Фармацевтическая промышленность, ПМЭФ-2017


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