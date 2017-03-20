Объем инвестиций в фармзавод в Ярославле составит 5,3 млрд рублей

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Главная / Новости медицины и фармации
02.06.2017 11:24
Объем инвестиций в фармзавод в Ярославле составит 5,3 млрд рублейВ организацию ярославского предприятия по производству активных фармацевтических субстанций «Фармославль» будет вложено 5,3 млрд рублей, рассказал на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов.
Ожидается, что производство АФС начнется уже в этом году. «До конца текущего года будет запущен завод активных фармацевтических субстанций «Фармославль». Предприятие ориентировано на выпуск более 50 импортозамещающих активных фармацевтических субстанций, являющихся основой для инновационных и высокоэффективных лекарственных средств. Объем инвестиций в проект - около 5,3 млрд рублей, будет создано более 200 рабочих мест», - рассказал Миронов.
В 2010 году в Ярославле компания АО «Р-Фарм» объявила о создании уникального для России совместного предприятия «Фармославль» по производству активных фармацевтических ингредиентов химической природы. «Фармославль» - научно-производственный комплекс, осуществляющий полный цикл мероприятий по разработке, изучению, развитию и производству оригинальных высокотехнологичных фармацевтических субстанций. Номенклатура фармацевтического комплекса - субстанции, не производящиеся в России и необходимые для лечения тяжелых и социально-значимых заболеваний (онкологических, гематологических, ревматических, сахарного диабета, вирусных гепатитов, ВИЧ-инфекций и др.).
Ключевые слова: Фармославль, Ярославль, Р-Фарм, ПМЭФ-2017
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