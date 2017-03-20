Подписан первый протокол об экспорте российского инсулина

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Главная / Новости медицины и фармации
02.06.2017 10:42
Подписан первый протокол об экспорте российского инсулинаКомпания Sanofi в рамках Петербургского международного экономического форума подписала первый протокол о поставке партии инсулина, произведенного на заводе «Санофи-Авентис Восток» за пределы Российской Федерации. Первая партия будет доставлена в логистический центр компании во Франкфурте, Германия. Объемы поставок и дальнейшее распределение инсулинов будет осуществляться в зависимости от конъюнктуры рынка и потребностей стран ЕС, говорится в пресс-релизе Sanofi, поступившем в редакцию Remedium.
Заместитель главы Минпромторга Сергей Цыб заявил, что развитие российского несырьевого экспорта в настоящее время является важнейшим направлением стратегического развития РФ. «Мы реализуем комплексную систему финансовой и нефинансовой поддержки экспорта российской промышленной продукции. Начало экспорта российских инсулинов свидетельствует о качестве выпускаемой продукции и подтверждает высокий уровень развития российской фармацевтической промышленности», - подчеркнул он.
Завод «Санофи-Авентис Восток» – первое в России предприятие полного фармацевтического цикла по производству современных инсулинов. По данным IMS Health (2016), предприятие производит 24% всего объема инсулинов в России. Работа по подготовке к выходу на европейский рынок началась в 2013 году, а в 2015 предприятие успешно прошло европейскую инспекцию и получило GMP сертификат EMA.
Ключевые слова: Sanofi, экспорт, инсулин
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