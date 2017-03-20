Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Вакансии фармкомпанийВакансии

20.03.2017

"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр

07.03.2017

АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий

21.02.2017

"Лучший персонал" - Специалист по валидации

Все вакансии




Поиск лекарств


 Главная / Новости медицины и фармации

02.06.2017 10:42

Подписан первый протокол об экспорте российского инсулина

Компания Sanofi в рамках Петербургского международного экономического форума подписала первый протокол о поставке партии инсулина, произведенного на заводе «Санофи-Авентис Восток» за пределы Российской Федерации. Первая партия будет доставлена в логистический центр компании во Франкфурте, Германия. Объемы поставок и дальнейшее распределение инсулинов будет осуществляться в зависимости от конъюнктуры рынка и потребностей стран ЕС, говорится в пресс-релизе Sanofi, поступившем в редакцию Remedium.

Заместитель главы Минпромторга Сергей Цыб заявил, что развитие российского несырьевого экспорта в настоящее время является важнейшим направлением стратегического развития РФ. «Мы реализуем комплексную систему финансовой и нефинансовой поддержки экспорта российской промышленной продукции. Начало экспорта российских инсулинов свидетельствует о качестве выпускаемой продукции и подтверждает высокий уровень развития российской фармацевтической промышленности», - подчеркнул он.

Завод «Санофи-Авентис Восток» – первое в России предприятие полного фармацевтического цикла по производству современных инсулинов. По данным IMS Health (2016), предприятие производит 24% всего объема инсулинов в России. Работа по подготовке к выходу на европейский рынок началась в 2013 году, а в 2015 предприятие успешно прошло европейскую инспекцию и получило GMP сертификат EMA.


Ключевые слова: Sanofi, экспорт, инсулин


Последние новости

02.06.2017 10:42

Подписан первый протокол об экспорте российского инсулина

Sanofi подписала протокол о поставке партии инсулина, произведенного на заводе «Санофи-Авентис Восток» за пределы Российской Федерации. Первая партия будет доставлена в логистический центр компании во Франкфурте, Германия.

01.06.2017 18:22

Российский препарат впервые вошел в программу ускоренной регистрации в Европе

Экспериментальный препарат для лечения гепатита B Myrcludex B компании «Гепатера» был включен EMA в программу ускоренной регистрации инновационных ЛС PRIME, он стал первым ЛС российской разработки, прошедшим конкурсный отбор.

01.06.2017 16:25

Началась регистрация участников эксперимента по маркировке медикаментов

1 июня 2017 года была запущена регистрация участников пилотного проекта по маркировке лекарственных препаратов. К настоящему времени об участии в пилотном проекте  проинформировали Росздравнадзор 34 отечественных и зарубежных производителя, 8 дистрибьюторов, свыше 300 медицинских и аптечных организаций.

01.06.2017 15:26

В Санкт-Петербурге открыт завод «Фармасинтез-Норд»

Компания «Фармасинтез» запустила новую производственную площадку в Особой экономической зоне «Новооорловская». Завод предназначен для производства противоопухолевых препаратов в различных лекарственных формах.

01.06.2017 14:04

Новый препарат компании Teva позволяет существенно сократить проявления мигрени

Согласно результатам КИ III фазы, разрабатываемый компанией Teva препарат фреманезумаб статистически значимо сокращает количество дней в месяце с проявлениями головной боли при хронической мигрени (более 15 дней с болью на исходном уровне).

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2


Подписка

ONLINE

Подписка

Реклама



Для смартфона

Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакции!!

Дизайн сайта @pixeljacks