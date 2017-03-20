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 Главная / Новости медицины и фармации

02.06.2017 09:53

В перинатальном центре «Мама Патимат» родился первенец

1 июня в День защиты детей открыл свои двери для пациентов «Республиканский перинатальный центр - Мама Патимат». В это учреждение Махачкалы уже поступило шесть рожениц, и вечером родился первый младенец. Объект построен в рамках программы развития перинатальных центров РФ, разработанной Минздравом России. Госкорпорация Ростех осуществляла строительство и оснащение клиники. Центр рассчитан на 150 мест, ежегодно здесь будут принимать более 8 тысяч пациенток, и пройдет около 4 тысяч родов.

По словам персонала перинатального центра, несколько часов назад они благополучно приняли роды, и на свет появился первый малыш, рождённый в стенах клиники. Мальчика назвали Пётр.

Как отметила одна из пациенток нового центра: «здесь внимательный персонал, каждые пять минут проверяют состояние малыша. Второго ребёнка будем рожать в этом же центре».

Главный врач центра Низам Османов рассказал о том, как проходил отбор специалистов в штат клиники: «Все специалисты  и доктора приняты сюда на конкурсной основе, после того, как прошла конкурсная процедура, они дважды, некоторые трижды, были направлены в российские инновационные центры педиатрии и акушерства, где прошли особые курсы».

Постановлением правительства Дагестана государственное бюджетное учреждение «Республиканский перинатальный центр» 19 мая переименован в государственное бюджетное учреждение «Республиканский перинатальный центр - Мама Патимат» («Патимат»  - самое распространенное в Дагестане женское имя), в знак благодарности и уважения матерям.

Объекты построены в рамках программы развития перинатальных центров РФ, разработанной Минздравом России и утверждённой распоряжением правительства в декабре 2013 года. Ростех уже возвёл перинатальные центры в Уфе, Брянске, Оренбурге и Назрани, остальные 10 клиник будут сданы до конца года.

Появление перинатального центра в регионах позволит реализовать многоуровневую систему медицинского сопровождения беременных женщин, в том числе и оказывать помощь самого сложного, третьего, уровня, пациентам, которые по показаниям врачей могут родить только лишь при получении высокотехнологичной помощи.

Площадь объекта в Махачкале составляет 34 тыс. кв. метров, под отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии будет выделено 15 мест, а  на отделение патологии новорожденных – 30. По данным Минздрава Республики Дагестан, в отделении реанимации новорожденных врачи смогут выхаживать малышей весом от 500 граммов.




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