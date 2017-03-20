Началась регистрация участников эксперимента по маркировке медикаментов С 1 июня 2017 года запущена регистрация участников пилотного проекта по маркировке лекарственных препаратов в информационной системе ФНС России,



Эксперимент носит добровольный характер. К настоящему времени об участии в пилотном проекте проинформировали Росздравнадзор 34 отечественных и зарубежных фармацевтических производителя, 8 фармацевтических дистрибьюторов, свыше 300 медицинских и аптечных организаций.



Целью внедрения маркировки лекарственных препаратов является противодействие незаконному производству ЛС на территории РФ, незаконному ввозу медикаментов на территории страны, а также противодействие незаконному обороту ЛС и недобросовестной конкуренции.



В апреле 2017 года вице-премьер Аркадий Дворкович на медиафоруме Ассоциации компаний розничной торговли



Ключевые слова: Росздравнадзор С 1 июня 2017 года запущена регистрация участников пилотного проекта по маркировке лекарственных препаратов в информационной системе ФНС России, сообщается на сайте Росздравнадзора . Начиная с января 2017 года, Росздравнадзором, ФНС России и Минздравом России проводился комплекс мероприятий по подготовке к запуску эксперимента, включающий в себя также плотную работу с его первыми участниками.Эксперимент носит добровольный характер. К настоящему времени об участии в пилотном проекте проинформировали Росздравнадзор 34 отечественных и зарубежных фармацевтических производителя, 8 фармацевтических дистрибьюторов, свыше 300 медицинских и аптечных организаций.Целью внедрения маркировки лекарственных препаратов является противодействие незаконному производству ЛС на территории РФ, незаконному ввозу медикаментов на территории страны, а также противодействие незаконному обороту ЛС и недобросовестной конкуренции.В апреле 2017 года вице-премьер Аркадий Дворкович на медиафоруме Ассоциации компаний розничной торговли рассказал , что система маркировки всех лекарственных препаратов на российском рынке в тестовом режиме будет запущена к концу этого года, а полноценно может заработать в течение ближайших полутора лет.Ключевые слова: маркировка лекарств









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Началась регистрация участников эксперимента по маркировке медикаментов 1 июня 2017 года была запущена регистрация участников пилотного проекта по маркировке лекарственных препаратов. К настоящему времени об участии в пилотном проекте проинформировали Росздравнадзор 34 отечественных и зарубежных производителя, 8 дистрибьюторов, свыше 300 медицинских и аптечных организаций.

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