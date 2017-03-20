Началась регистрация участников эксперимента по маркировке медикаментов

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Главная / Новости медицины и фармации
01.06.2017 16:25
Началась регистрация участников эксперимента по маркировке медикаментовС 1 июня 2017 года запущена регистрация участников пилотного проекта по маркировке лекарственных препаратов в информационной системе ФНС России, сообщается на сайте Росздравнадзора. Начиная с января 2017 года, Росздравнадзором, ФНС России и Минздравом России проводился комплекс мероприятий по подготовке к запуску эксперимента, включающий в себя также плотную работу с его первыми участниками.
Эксперимент носит добровольный характер. К настоящему времени об участии в пилотном проекте проинформировали Росздравнадзор 34 отечественных и зарубежных фармацевтических производителя, 8 фармацевтических дистрибьюторов, свыше 300 медицинских и аптечных организаций.
Целью внедрения маркировки лекарственных препаратов является противодействие незаконному производству ЛС на территории РФ, незаконному ввозу медикаментов на территории страны, а также противодействие незаконному обороту ЛС и недобросовестной конкуренции.
В апреле 2017 года вице-премьер Аркадий Дворкович на медиафоруме Ассоциации компаний розничной торговли рассказал, что система маркировки всех лекарственных препаратов на российском рынке в тестовом режиме будет запущена к концу этого года, а полноценно может заработать в течение ближайших полутора лет.
Ключевые слова: маркировка лекарств, Росздравнадзор
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