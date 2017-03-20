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Главная / Новости медицины и фармации
01.06.2017 15:26
В Санкт-Петербурге открыт завод «Фармасинтез-Норд»31 мая на территории Особой экономической зоны «Новоорловская» был запущен завод «Фармасинтез-Норд» по производству противоопухолевых лекарственных препаратов, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию Remedium.
На новой производственной площадке будет налажен выпуск противоопухолевых средств в различных лекарственных формах. Пять препаратов включены в перечень стратегически значимых лекарственных средств, производство которых должно быть обеспечено на территории России. Вторая очередь реализации проекта предполагает создание биотехнологических препаратов.
Как отметил заместитель главы Минпромторга Сергей Цыб, завод на территории Особой экономической зоны «Новоорловская» - пятая площадка компании «Фармасинтез», которая является одним из активных участников государственной программы развития фармацевтической и медицинской промышленности. «Фармасинтезу» была предоставлена субсидия на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам при реализации инвестиционных проектов. Общая стоимость проекта составила 2,5 млрд рублей.
В перспективе - запуск предприятия «Фармасинтез» в Братске, где будут производиться активные фармацевтические субстанции. На создание новой площадки компания получила займ Фонда развития промышленности в размере 300 млн рублей.
Ключевые слова: Фармасинтез
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