Новый препарат компании Teva позволяет существенно сократить проявления мигрени

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Главная / Новости медицины и фармации
01.06.2017 14:04
Новый препарат компании Teva позволяет существенно сократить проявления мигрениЭкспериментальный лекарственный препарат разработки компании Teva доказал свою эффективность по результатам клинических исследований III фазы. В рамках КИ было показано, что применение фреманезумаба (fremanezumab) статистически значимо позволяет сократить количество дней в месяце с проявлениями головной боли, информирует <a target="_blank" href="http://www.reuters.com/article/us-teva-pharm-ind-study-idUSKBN18R1PO">Reuters</a>.<br>
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В клинических исследованиях фреманезумаба приняли участие 1130 пациентов, страдающих хронической мигренью (более 15 дней с головной болью в месяц). Эффективность препарата сравнивала с плацебо. Компания пока не представила подробные данные клинических исследований, однако известно, что на фоне фреманезумаба количество дней с проявлениями головной боли было статистически значимо меньше, чем среди пациентов в плацебо-группе.<br>
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В настоящее время стандартной терапией пациентов с мигренью являются триптаны – класс лекарственных препаратов, выпущенных на рынок в 90-х годах. Механизм действия триптанов построен на сужении сосудов головного мозга, а из-за риска развития сердечно-сосудистых заболеваний триптаны не могут использоваться примерно 35% пациентов с мигренью. По прогнозам экспертов, в случае регистрации фреманезумаба, его ежегодные продажи могут превысить 1 млрд долларов, что обусловлено большим количеством пациентов и острой нехваткой новых методов лечения.<br>
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Фреманезумаб является человеческим моноклональным антителом, специфичным к рецептору ген-кальцитонинового пептида (calcitonin-gene-related-peptide, CGRP), который играет важную роль в развитии мигрени и кластерной головной боли.
Ключевые слова: Teva, мигрень, Клинические исследования
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