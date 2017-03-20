Bayer и МГУ заключили соглашение о совместной реализации проекта КоЛаборатор®

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ2017) Bayer и Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ) объявили о заключении стратегического соглашения, направленного на поддержку научно-технологических компаний на ранних стадиях развития.



Партнеры запускают инициативу КоЛаборатор® (CoLaborator®) на базе биологического факультета МГУ. КоЛаборатор® – международная инициатива Bayer, научно-исследовательский инкубатор, цель которого поддержка молодых предпринимателей, развитие инноваций и обмен передовыми научными компетенциями. КоЛаборатор® был запущен в 2012 году и успешно работает в Калифорнии (США) и Берлине (Германия). Россия является третьей страной реализации проекта.



Целью КоЛаборатора® в России является совместная с МГУ поддержка научно-исследовательской деятельности в области биологии и биотехнологии, химии, фармакологии, а также смежных областях знаний, результаты которой могут быть доведены до стадии локального производства и выведены на российский и международные рынки.



В рамках соглашения МГУ предоставляет стартапам-участникам КоЛаборатора® доступ к современной исследовательской инфраструктуре, необходимой для создания новых разработок. Bayer предоставляет международную экспертизу в области исследований и разработок, а также делится технологиями развития инновационных решений. Ведущие эксперты Bayer будут консультировать участников проекта на всех этапах деятельности, включая исследования, разработки, позиционирование будущего продукта на рынке. Это поможет стартапам усовершенствовать свои разработки с учетом потребностей отрасли и, в конечном итоге, довести свои решения до стадии готовых и коммерчески востребованных проектов.



Участниками КоЛаборатора® могут стать компании, образованные студентами, аспирантами, преподавателями и научными сотрудниками биологического факультета МГУ, а также других научных учреждений.



В фокусе сотрудничества - научные, инжиниринговые или научно-технические проекты, концепции или разработки в области биологии, биотехнологии, химии, фармакологии и в смежных областях знаний, которые имеют потенциал доведения до стадии создания готового продукта.



«Bayer, как компания-новатор и международный лидер в области естественных наук, готова стать надежным проводником для молодых и талантливых ученых и предпринимателей в мир открытых инноваций и бизнеса. КоЛаборатор® дает стартапам не только возможность преобразовать идею в готовое решение, но и научиться стратегии коммерциализации научных результатов и создания востребованного бизнес-проекта. Ведущие эксперты Bayer на протяжении всей работы инкубатора будут консультировать и поддерживать участников проекта. Мы надеемся, что это опыт окажется полезным для стартапов и благоприятно скажется на развитии российского инновационного потенциала», - отметил д-р Йорг Мёллер, Исполнительный вице-президент, член исполнительного комитета фармацевтического подразделения Bayer, руководитель направления по глобальным разработкам Bayer AG.



«Развитие инноваций, которые могли бы ответить на мировые вызовы современности, возможно только в тесной связке университетов, академических научных институтов и бизнеса. Мы надеемся, что в рамках «КоЛаборатора» российские стартапы получат доступ к самым современным технологиям проведения исследовательской деятельности, что позволит вывести российские исследовательские проекты на более продвинутый уровень и ускорить появление инноваций на рынке», - сообщил Михаил Петрович Кирпичников, Декан биологического факультета МГУ.



«КоЛаборатор® призван стать новой площадкой для трансфера знаний, локализации и продвижения научно-исследовательской деятельности. Мы надеемся, что КоЛаборатор® будет способствовать повышению конкурентоспособности российской инновационной среды и придаст дополнительный импульс развитию международного сотрудничества в области исследований и разработок», - отметил Нильс Хессманн, генеральный директор АО «Байер», генеральный представитель Bayer в России и странах СНГ.



КоЛаборатор® начнет свою работу уже в 2017 году, первые участники проекта будут отобраны осенью.

