Российская вакцина против гриппа успешно прошла I фазу КИ Компания «Микроген» (входит в «Нацимбио») сообщила об успешном завершении клинических исследований I фазы экспериментальной вакцины против гриппа Микросплит. Целью КИ была оценка безопасности препарата.



«По итогам первой стадии исследований новый препарат показал хорошие результаты. За счет высокотехнологичной очистки от липидных компонентов вируса, применяющейся нами в ходе производства препарата, вакцинация в 100% случаев перенесена добровольцами легко. Негативных системных и комбинированных реакций зарегистрировано не было», - отметил Кирилл Гайдаш, врио генерального директора НПО «Микроген».



Исследования новой вакцины проходили на базе санкт-петербургского НИИ гриппа Минздрава России, в КИ было задействовано 30 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет для оценки безопасности и переносимости препарата.



Микросплит – это инактивированная расщепленная вакцины, в составе которой содержатся как поверхностные, так и внутренние антигены вирусов. Последние практически не подвержены мутациям, в отличие от поверхностных. Содержание сразу двух видов антигенов позволяет вакцине обеспечивать формирование перекрестного иммунитета, обуславливающего защиту от ежегодных вариантов вируса гриппа и при появлении новых - мутирующих штаммов.



Ключевые слова: Микросплит, вакцина против гриппа Компания «Микроген» (входит в «Нацимбио») сообщила об успешном завершении клинических исследований I фазы экспериментальной вакцины против гриппа Микросплит. Целью КИ была оценка безопасности препарата.«По итогам первой стадии исследований новый препарат показал хорошие результаты. За счет высокотехнологичной очистки от липидных компонентов вируса, применяющейся нами в ходе производства препарата, вакцинация в 100% случаев перенесена добровольцами легко. Негативных системных и комбинированных реакций зарегистрировано не было», - отметил Кирилл Гайдаш, врио генерального директора НПО «Микроген».Исследования новой вакцины проходили на базе санкт-петербургского НИИ гриппа Минздрава России, в КИ было задействовано 30 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет для оценки безопасности и переносимости препарата. Первая фаза КИ была запущена в январе 2017 года, ко второй фазе испытаний вакцины Микросплит НПО «Микроген» планирует приступить в конце года.Микросплит – это инактивированная расщепленная вакцины, в составе которой содержатся как поверхностные, так и внутренние антигены вирусов. Последние практически не подвержены мутациям, в отличие от поверхностных. Содержание сразу двух видов антигенов позволяет вакцине обеспечивать формирование перекрестного иммунитета, обуславливающего защиту от ежегодных вариантов вируса гриппа и при появлении новых - мутирующих штаммов.Ключевые слова: Микроген









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