Правительство направило 1,2 млрд рублей на закупку вакцины против полиомиелита Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении из резервного фонда Минздраву РФ денежных средств в размере 1,192 млрда рублей на закупку инактивированной вакцины против полиомиелита в рамках национального календаря профилактических прививок. Соответствующий документ



«Подписанным распоряжением из резервного фонда Правительства Минздраву России направляются бюджетные ассигнования в размере 1,192 млрд рублей на закупку 1,11 млн доз инактивированной вакцины для обеспечения мероприятий по профилактике полиомиелита в рамках национального календаря профилактических прививок», - говорится в документе.



Закупка 1,11 млн доз вакцины позволит провести трехкратную иммунизацию не менее 370 тыс. детей из групп риска.



Ключевые слова: полиомиелит, Национальный календарь профилактических прививок, Минздрав Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении из резервного фонда Минздраву РФ денежных средств в размере 1,192 млрда рублей на закупку инактивированной вакцины против полиомиелита в рамках национального календаря профилактических прививок. Соответствующий документ размещен на сайте кабинета министров.«Подписанным распоряжением из резервного фонда Правительства Минздраву России направляются бюджетные ассигнования в размере 1,192 млрд рублей на закупку 1,11 млн доз инактивированной вакцины для обеспечения мероприятий по профилактике полиомиелита в рамках национального календаря профилактических прививок», - говорится в документе.Закупка 1,11 млн доз вакцины позволит провести трехкратную иммунизацию не менее 370 тыс. детей из групп риска.Ключевые слова: Дмитрий Медведев









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