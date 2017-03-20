Правительство направило 1,2 млрд рублей на закупку вакцины против полиомиелита

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Главная / Новости медицины и фармации
01.06.2017 11:22
Правительство направило 1,2 млрд рублей на закупку вакцины против полиомиелитаПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении из резервного фонда Минздраву РФ денежных средств в размере 1,192 млрда рублей на закупку инактивированной вакцины против полиомиелита в рамках национального календаря профилактических прививок. Соответствующий документ размещен на сайте кабинета министров.
«Подписанным распоряжением из резервного фонда Правительства Минздраву России направляются бюджетные ассигнования в размере 1,192 млрд рублей на закупку 1,11 млн доз инактивированной вакцины для обеспечения мероприятий по профилактике полиомиелита в рамках национального календаря профилактических прививок», - говорится в документе.
Закупка 1,11 млн доз вакцины позволит провести трехкратную иммунизацию не менее 370 тыс. детей из групп риска.
Ключевые слова: Дмитрий Медведев, полиомиелит, Национальный календарь профилактических прививок, Минздрав
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