Российский рынок глюкометров и тест-полосок вырос на 5% в деньгах

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Главная / Новости медицины и фармации
01.06.2017 10:32
Российский рынок глюкометров и тест-полосок вырос на 5% в деньгахЗа 2013-2016 гг. среднегодовой темп роста в денежном выражении российского рынка глюкометров и тест-полосок в денежном выражении составил 5%, свидетельствуют данные QuntilesIMS. К концу 2016 году было реализовано тест-полосок и глюкометров (включая наборы) на сумму около 8,2 млрд рублей в ценах закупки, 91% объемов продаж пришлось на тест-полоски.
С точки зрения объемов продаж в натуральном выражении, среднегодовой темп роста рынка за три года составил только 0,7% в упаковках. Аналитики Remedium отмечают, что развитие рынка происходило неравномерно: 2013-2014 гг. объемы реализации в натуральном выражении резко выросли на 11% - с 7,1 млн до 11,3 млн упаковок, что было связанно с увеличением спроса на тест-полоски, а затем в 2014-2016 гг. произошло снижение продаж на 8% - до 10,4 млн упаковок, чему поспособствовало падение спроса как на глюкометры, так и на тест-полоски.
Ключевые слова: аналитика Remedium, глюкометр, тест-полоски
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