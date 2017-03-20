Главная / Новости медицины и фармации Развитие иммунотерапии привело к прорыву в лечении рака мочевого пузыря В лечении рака мочевого пузыря (РМП) – одного из опаснейших онкологических заболеваний, которое долгое время оставалось вне зоны общественного внимания – произошел первый за 30 лет прорыв. Ведущие специалисты в области онкоурологии, профессор Борис Алексеев и профессор Всеволод Матвеев рассказали об этом 30 мая в рамках пресс-конференции, приуроченной к итогам Всемирного месяца осведомленности о РМП (май) и старту Международного месяца иммунотерапии (июнь).



Рак мочевого пузыря занимает 9-е место в структуре онкологических заболеваний в России: ежегодно в нашей стране им заболевает 16 тысяч человек, а около 6 тысяч умирают. Это означает, что каждый час болезнь уносит 1 жизнь. Только 6% пациентов с метастазирующим РМП живут больше 5 лет. При этом одной из причин высокой летальности можно считать низкий уровень осведомленности об этом заболевании, вследствие чего пациенты долго не обращают внимания на симптомы и обращаются к врачу уже на поздних стадиях, когда вероятность излечения значительно снижается. Несмотря на то, что РПМ поддается химиотерапии, ее применение показано далеко не каждому пациенту.



«Рак мочевого пузыря входит в десятку самых распространенных видов рака, от него страдает более 2,7 млн. человек во всем мире, ежегодно этот вид рака диагностируют у еще 430 тыс. человек, — говорит д.м.н., профессор Борис Алексеев. — Однако долгие годы прорыва в лечении этого вида рака не было, инновационные препараты не регистрировались более 30 лет. Для сравнения: только по раку почки в прошлом году было зарегистрировано 3 препарата, а для лечения рака легкого – 2 препарата. Несмотря на то, что в целом химиотерапия при лечении РМП дает неплохие результаты – для нее используются препараты на основе платины – каждому второму пациенту этот вид лечения противопоказан из-за сопутствующей заболеванию почечной дисфункции».



Таким образом, до недавнего времени как минимум половина пациентов с раком мочевого пузыря получала только паллиативную помощь. Врачи могли облегчить симптомы, борясь за сохранение качества жизни пациента, но вероятность излечения при условии невозможности применения химиотерапии стремилась к нулю.



«Именно пациенты с раком мочевого пузыря остро нуждались в появлении новых методов терапии, — подчеркивает член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор Всеволод Матвеев. — И таким методом стала иммунотерапия. За последние 5 лет стало совершенно ясно, что иммунная система способна распознавать и разрушать клетки возникающих злокачественных опухолей. При помощи препаратов, регулирующих иммунный ответ, мы научились бороться с такими трудно поддающимися лечению опухолями, как меланома, немелкоклеточный рак легкого, почечно-клеточный рак и наконец – с РМП».



Решение, найденное специалистами в новой перспективной отрасли медицины – иммуноонкологии – эффективно и безопасно для пациентов. Давно было известно, что бесконтрольное размножение раковых клеток происходит из-за их способности «обманывать» иммунитет.



«Невидимыми для T-лимфоцитов ¬– основных участников иммунного ответа, раковые клетки делают особый лиганд PD-L1 и его рецептор PD-1, – говорит Борис Алексеев. – Это представители так называемой системы «иммунных контрольных точек», чья задача – предотвратить нежелательный запуск аутоиммунных процессов. Если подавить этот путь, то возникает закономерный иммунный ответ на опухоль, Т-лимфоциты атакуют раковые клетки – и запускается процесс ее уничтожения. Именно так и действуют иммуноонкологические препараты».



Несмотря на то, что в области иммуноонкологии пока много «белых пятен» и нерешенных задач, уже очевидно, что это очень перспективный путь развития. Возможно, именно препараты, регулирующие иммунный ответ, станут тем самым универсальным «лекарством от рака», о котором так долго грезило человечество. Иммунотерапия для лечения РМП уже доступна пациентам в США, а в следующем году появится и в России.



Важнейшим залогом успеха является то, как быстро пациенты отреагируют на свои симптомы и обратятся к специалисту. По результатам опроса среди врачей, среднее время от появления первых симптомов до обращения к специалисту у 34% пациентов с раком мочевого пузыря составляет более полугода.



«Значение регулярных профилактических врачебных осмотров невозможно переоценить, – убежден Всеволод Матвеев. – В первую очередь они необходимы тем, кто входит в группу риска по онкологическим заболеваниям: людям старше 50 лет, курящим (или бывшим курильщикам), живущим в неблагоприятных экологических условиях. И, разумеется, необходимо знать о тревожных признаках, которые могут указывать на серьезное заболевание. Если говорить о раке мочевого пузыря, то это боли в области живота и нижней части спины, раздражение мочевого пузыря, а главное – присутствие крови в моче. При появлении этих симптомов следует немедленно обратиться к врачу».



К сожалению, исследования показали, что только 1 человек из 10 знает о существовании рака мочевого пузыря, а 62% не могут назвать основные его симптомы. Эту печальную статистику подтверждает и опрос среди врачей: 28% специалистов согласны с тем, что главной причиной «игнорирования» такой проблемы, как РМП, является низкая осведомленность общества о заболевании.



Стремясь повысить уровень осведомленности о РМП, компания «Рош» совместно с Российским обществом онкоурологов и Европейскими профессиональными организациями поддержала онлайн-кампанию #Язнаю и флешмоб #СледиЗаКрасным в России, которые охватили более 3,7 млн. пользователей социальных сетей, а также международную акцию «Нам не все равно». Задача акций – рассказать о том, на какие симптомы и проявления заболевания следует обращать внимание, как избежать факторов риска и куда обращаться, если возникли подозрения на заболевание.







Последние новости

Российский рынок глюкометров и тест-полосок вырос на 5% в деньгах За 2013-2016 гг. среднегодовой темп роста в денежном выражении российского рынка глюкометров и тест-полосок в денежном выражении составил 5%.С точки зрения объемов продаж в натуральном выражении, среднегодовой темп роста рынка за три года составил только 0,7% в упаковках. Аналитики Remedium отмечают, что развитие рынка происходило неравномерно. BMS и Array BioPharma проведут исследования комбинированных методов терапии онкопатологий Компании BMS и Array BioPharma договорились о проведении совместных клинических исследований экспериментального противоопухолевого биниметиниба (binimetinib) с уже зарегистрированными ниволумабом и (или) ипилимумабом в терапии колоректального рака. В Евросоюзе одобрена вакцина против менингококковой инфекции разработки Pfizer Европейская комиссия зарегистрировала вакцину Труменба, предназначенную для иммунизации против менингококковой инфекции Neisseria meningitidis серогруппы B людей старше 10 лет. RNC Pharma: начало года было отмечено высокой инвестиционной активностью В этот период инвестировали в основном дистрибьюторы, причем преимущественно в производственный сегмент, причем не только в производство лекарственных препаратов. Роспатент выступил против принудительного лицензирования В Роспатенте заявили, что сформулированные ФАС меры могут повредить инвестиционному климату в России и отпугнуть иностранные компании, которые могли бы выпустить на российский рынок свои ЛС.



Мероприятия Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 2017 ← Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2



Реклама



Для смартфона Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.