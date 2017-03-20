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 Главная / Новости медицины и фармации

31.05.2017 18:25

BMS и Array BioPharma проведут исследования комбинированных методов терапии онкопатологий

Компании BMS и Array BioPharma заключили соглашение о совместной разработки терапии колоректального рака. В рамках договора стороны проведут исследования экспериментального противоопухолевого биниметиниба (binimetinib) с уже зарегистрированными ниволумабом и (или) ипилимумабом. Об этом сообщает The Pharma Letter.

Целью клинических исследований I/II фазы является определение рекомендуемого режима дозирования, а также оценка первичной противоопухолевой активности комбинированных методов лечения. Ожидается, что исследования будут запущены во второй половине 2017 года.
Ранее в этом месяце стало известно, что Array заключила аналогичное соглашение по биниметинибу с MSD. Компании намерены оценить эффективность комбинации экспериментального препарата с пембролизумабом против колоректального рака.

В 2015 году компания Array представила убедительные результаты клинических исследований III фазы, продемонстрировавшего эффективность биниметиниба в терапии меланомы с мутацией NRAS. В рамках испытаний, в которых приняли участие 402 пациента, сравнивалось действие экспериментального биниметиниба и стандартного химиотерапевтического средства дакарбазина. Полученные данные показали, что на фоне биниметиниба средняя продолжительность жизни без прогрессирования заболевания составила 2,8 месяца, тогда как в дакарбазин-группе этот показатель не превышал 1,5 месяца.

Биниметиниб является пероральным ингибитором протеинкиназы МЕК, входящей в путь RAS/RAF/MEK/ERK, который играет важную роль в пролиферации клетки и карциногенезе.

Ключевые слова: Array BioPharma, Bristol-Myers Squibb, клинические исследования


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