BMS и Array BioPharma проведут исследования комбинированных методов терапии онкопатологий Компании BMS и Array BioPharma заключили соглашение о совместной разработки терапии колоректального рака. В рамках договора стороны проведут исследования экспериментального противоопухолевого биниметиниба (binimetinib) с уже зарегистрированными ниволумабом и (или) ипилимумабом. Об этом сообщает



Целью клинических исследований I/II фазы является определение рекомендуемого режима дозирования, а также оценка первичной противоопухолевой активности комбинированных методов лечения. Ожидается, что исследования будут запущены во второй половине 2017 года.

Ранее в этом месяце стало известно, что Array заключила аналогичное соглашение по биниметинибу с MSD. Компании намерены оценить эффективность комбинации экспериментального препарата с пембролизумабом против колоректального рака.



В 2015 году компания Array



Биниметиниб является пероральным ингибитором протеинкиназы МЕК, входящей в путь RAS/RAF/MEK/ERK, который играет важную роль в пролиферации клетки и карциногенезе.



Ключевые слова: Bristol-Myers Squibb, клинические исследования Компании BMS и Array BioPharma заключили соглашение о совместной разработки терапии колоректального рака. В рамках договора стороны проведут исследования экспериментального противоопухолевого биниметиниба (binimetinib) с уже зарегистрированными ниволумабом и (или) ипилимумабом. Об этом сообщает The Pharma Letter Целью клинических исследований I/II фазы является определение рекомендуемого режима дозирования, а также оценка первичной противоопухолевой активности комбинированных методов лечения. Ожидается, что исследования будут запущены во второй половине 2017 года.Ранее в этом месяце стало известно, что Array заключила аналогичное соглашение по биниметинибу с MSD. Компании намерены оценить эффективность комбинации экспериментального препарата с пембролизумабом против колоректального рака.В 2015 году компания Array представила убедительные результаты клинических исследований III фазы , продемонстрировавшего эффективность биниметиниба в терапии меланомы с мутацией NRAS. В рамках испытаний, в которых приняли участие 402 пациента, сравнивалось действие экспериментального биниметиниба и стандартного химиотерапевтического средства дакарбазина. Полученные данные показали, что на фоне биниметиниба средняя продолжительность жизни без прогрессирования заболевания составила 2,8 месяца, тогда как в дакарбазин-группе этот показатель не превышал 1,5 месяца.Биниметиниб является пероральным ингибитором протеинкиназы МЕК, входящей в путь RAS/RAF/MEK/ERK, который играет важную роль в пролиферации клетки и карциногенезе.Ключевые слова: Array BioPharma









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BMS и Array BioPharma проведут исследования комбинированных методов терапии онкопатологий Компании BMS и Array BioPharma договорились о проведении совместных клинических исследований экспериментального противоопухолевого биниметиниба (binimetinib) с уже зарегистрированными ниволумабом и (или) ипилимумабом в терапии колоректального рака.

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