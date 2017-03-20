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 Главная / Новости медицины и фармации

31.05.2017 17:26

В Санкт-Петербурге пройдет TCT Russia 2017 - XIX Московский Международный курс по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению

Крупнейшие эксперты в области эндоваскулярного лечения сердечно-сосудистых заболеваний со всего мира в шестой раз соберутся на Московском Международном Курсе TCT Russia 2017 в Санкт-Петербурге с 8-го по 10-е июня. В рамках мероприятия ожидается более 1300 участников.

TCT Russia является одним из пяти ежегодных мероприятий образовательной и научной международной программы CRF. Участие России в образовательных инициативах CRF ежегодно расширяется, о чем свидетельствует рост числа участников Конгресса TCT Russia - в прошлом году их количество превысило 1400 человек. Ежегодно программа Курса предусматривает прямую трансляцию операций из операционных ведущих клиник Европы, Америки и России, операции тематически включены в программы дней и секций. Новшеством этого года станет Школа для начинающих, однодневный курс для молодых специалистов, который проведут ведущие российские эндоваскулярные хирурги.

Как и в предыдущие годы, TCT Russia поддержали ряд крупнейших производителей оборудования для проведения чрескожных вмешательств. В этот раз титульными спонсорами мероприятия стали Abbot Vascular, Cardoimedics, Medtronic и Boston Scientific; среди спонсоров Конгресса - компания Cordis и российский Stentex.

Отличительной особенностью конгресса в этом году станет рассмотрение не только европейского и американского, но и азиатского опыта лечения сложных случаев. География участников конференции пополнилась Индией и странами АТР. Изменилась и концепция мероприятия - в этот раз она выстроена исходя из комплексного рассмотрения ряда серьезных врожденных и приобретенных заболеваний. Все три дня в рамках конгресса будут разделены на блоки, посвященные отдельному заболеванию. Ключевыми для обсуждения станут вмешательства при врожденных пороках сердца, остром коронарном синдроме, поражениях коронарных артерий и периферических сосудов, а также при заболеваниях клапанов сердца и сердечной недостаточности.

Помимо Основного Курса, в рамках Московского Международного курса - TCT Russia традиционно будет проходить специальный трехдневный курс для среднего медицинского персонала.

Все сессии TCT Russia будут также транслироваться онлайн. Трансляция операций и лекций Конгресса в интернет будет доступна зарегистрированным участникам на сайте www.tctrussia.ru из их личных кабинетов.

О TCT Russia

TCT Russia является крупнейшим российским мероприятием, посвященным эндоваскулярным методам лечения заболеваний сосудов и сердца. Дополнительная информация о мероприятии доступна по адресу: http://www.tctrussia.ru/

О Российском Научном обществе специалистов по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению

Российское научное общество рентгенэндоваскулярных хирургов и интервенционных радиологов было создано в 2002 году. Президентом общества является академик РАН Алекян Б.Г. Целью создания общества являлось объединение усилий врачей-специалистов, занимающихся проблемами рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. В связи с введением новой специальности «рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение», научное общество преобразовано в Российское научное общество специалистов по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению. Задачами общества является содействие внедрению новых рентгенэндоваскулярных методов лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, обучение и подготовка специалистов данного профиля, развитие и укрепление международного сотрудничества. Дополнительная информация доступна по адресу: http://www.endovascular.ru

О Фонде Исследований Сердечно-сосудистых Заболеваний (США)

Фонд Исследований Сердечно-сосудистых Заболеваний (CRF) - это мировой лидер в разработке научно-образовательных программ для специалистов в области рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения. Фонд является независимой академической некоммерческой организацией, ставящей своей задачей улучшение выживаемости и качества жизни у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями путем исследования новых методов лечения и внедрения их в практику, образования медицинского сообщества. С момента своего образования в 1990 году, Фонд исследований сердечно-сосудистых заболеваний (CRF) играет важнейшую роль в реализации драматического улучшения жизни огромного количества пациентов путем определения возможности безопасного применения новых технологий и методов рентгенэндоваскулярного лечения. С информацией о деятельности Фонда Исследований Сердечно-сосудистых Заболеваний можно ознакомиться по адресу: http://www.crf.org

Ключевые слова: анонс


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