Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Вакансии фармкомпанийВакансии

20.03.2017

"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр

07.03.2017

АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий

21.02.2017

"Лучший персонал" - Специалист по валидации

Все вакансии




Поиск лекарств


 Главная / Новости медицины и фармации

31.05.2017 17:21

В Евросоюзе одобрена вакцина против менингококковой инфекции разработки Pfizer

Компания Pfizer заявила о положительном решении Европейской комиссии по регистрации вакцины Труменба (Trumenba), предназначенной для профилактики менингококковой инфекции Neisseria meningitidis серогруппы B среди людей старше 10 лет.

Решение регуляторных органов ЕС базируется на результатах клинической программы разработки, включившей более 20 тыс. подростков и взрослых (15 тыс. из них прошли иммунизацию новой вакциной). Собранные данные демонстрируют, что Труменба вызывает необходимую иммунную реакцию и обеспечивает защиту от менингококковой инфекции. Наиболее распространенными побочными эффектами новой вакцины были реакции в месте введения (боль, покраснение и отек), головные боли, утомляемость, озноб, диарея, мышечные боли, боли в суставах и тошнота.

В 2014 года Pfizer добилась регистрации данной вакцины в США. Труменба стала первым препаратом на рынке США, предназначенным для профилактики менингококкового менингита, вызванного Neisseria meningitides серогруппы B. До 2014 года на территории Соединенных Штатов были разрешены к продаже вакцины только против четырех из пяти серогрупп Neisseria meningitides: A, C, Y, и W.

Ключевые слова: Pfizer, Европа, менингококковая инфекция


Последние новости

31.05.2017 17:21

В Евросоюзе одобрена вакцина против менингококковой инфекции разработки Pfizer

Европейская комиссия зарегистрировала вакцину Труменба, предназначенную для иммунизации против менингококковой инфекции Neisseria meningitidis серогруппы B людей старше 10 лет.

31.05.2017 15:25

RNC Pharma: начало года было отмечено высокой инвестиционной активностью

В этот период инвестировали в основном дистрибьюторы, причем преимущественно в производственный сегмент, причем не только в производство лекарственных препаратов.

31.05.2017 14:18

Роспатент выступил против принудительного лицензирования

В Роспатенте заявили, что сформулированные ФАС меры могут повредить инвестиционному климату в России и отпугнуть иностранные компании, которые могли бы выпустить на российский рынок свои ЛС.

31.05.2017 13:26

NLS Pharma представила убедительные результаты испытаний препарата против СДВГ

NLS Pharma представила результаты успешных клинических исследований мазиндола, разработанного для лечения СДВГ. Первичной конечной точкой оценки эффективности было изменение по оценочной шкале ADHD-RS-DSM5.

31.05.2017 12:20

«Нацимбио» создала с компанией Ishvan СП по производству лекарств против ВИЧ, туберкулеза и гепатита С

«Нацимбио» и Ishvan (ОАЭ) договорились о создании совместного предприятия «Фарм Эйд Лтд», которое займется трансфером технологий производства новых комбинированных лекарственных препаратов и активных фармацевтических субстанций для лечения гепатита С, ВИЧ и туберкулеза.

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4


Подписка

ONLINE

Подписка

Реклама



Для смартфона

Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакции!!

Дизайн сайта @pixeljacks