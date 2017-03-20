В Евросоюзе одобрена вакцина против менингококковой инфекции разработки Pfizer

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Главная / Новости медицины и фармации
31.05.2017 17:21
В Евросоюзе одобрена вакцина против менингококковой инфекции разработки PfizerКомпания Pfizer заявила о положительном решении Европейской комиссии по регистрации вакцины Труменба (Trumenba), предназначенной для профилактики менингококковой инфекции Neisseria meningitidis серогруппы B среди людей старше 10 лет.
Решение регуляторных органов ЕС базируется на результатах клинической программы разработки, включившей более 20 тыс. подростков и взрослых (15 тыс. из них прошли иммунизацию новой вакциной). Собранные данные демонстрируют, что Труменба вызывает необходимую иммунную реакцию и обеспечивает защиту от менингококковой инфекции. Наиболее распространенными побочными эффектами новой вакцины были реакции в месте введения (боль, покраснение и отек), головные боли, утомляемость, озноб, диарея, мышечные боли, боли в суставах и тошнота.
В 2014 года Pfizer добилась регистрации данной вакцины в США. Труменба стала первым препаратом на рынке США, предназначенным для профилактики менингококкового менингита, вызванного Neisseria meningitides серогруппы B. До 2014 года на территории Соединенных Штатов были разрешены к продаже вакцины только против четырех из пяти серогрупп Neisseria meningitides: A, C, Y, и W.
Ключевые слова: Pfizer, Европа, менингококковая инфекция
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