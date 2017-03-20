RNC Pharma: начало года было отмечено высокой инвестиционной активностью

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Главная / Новости медицины и фармации
31.05.2017 15:25
RNC Pharma: начало года было отмечено высокой инвестиционной активностьюНачало 2017 года на российском рынке было отмечено высокой инвестиционной активностью и большим количеством сделок, говорится в отчете аналитической компании RNC Pharma, поступившем в редакцию Remedium. В этот период инвестировали в основном дистрибьюторы, причем преимущественно в производственный сегмент, причем не только в производство лекарственных препаратов.
«С одной стороны, это очевидное следствие достаточно низкого уровня рентабельности профильной деятельности оптовых компаний и желания за счёт диверсификации бизнеса эту тенденцию переломить, с другой стороны следствие накопления некоторого объёма свободных ресурсов и одновременно наличия на рынке активов, которые в условиях посткризисной реальности предлагаются к продаже по довольно привлекательным ценам», - подчеркивают в RNC Pharma.
Впрочем, и сами оптовики становились объектами инвестиций, в частности в мае была закрыта сделка между компаниями «Р-Фарм» и японской Mitsui. Были, разумеется, и менее заметные примеры приобретения дистрибьюторских компаний, правда последние в основном носили формальный характер и преследовали цели упорядочивания структуры существующего бизнеса.
По данным аналитической компании, не все российские оптовики имели возможность для инвестиций, так как текущая ситуация с возвратом дебиторской задолженности носит тяжелый харакер, причем это заметно не только для розничного рынка, в текущем году с этой проблемой начали сталкиваться и компании, ориентированные на госзакупки. Для отдельных оптовиков проблема неплатежей создает серьезные сложности, в частности, «Роста» в марте была вынуждена заложить производственное оборудование своего завода «Радуга продакшн» в качестве обеспечения своей задолженности перед компанией «Нижфарм» (группа STADA).
Ключевые слова: инвестиции, RNC Pharma
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