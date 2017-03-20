Роспатент выступил против принудительного лицензирования Предложенные ФАС поправки, разрешающие применять новый механизм изъятия интеллектуальной собственности на лекарственные препараты, были признаны Роспатентом избыточными,



В письме заместителю руководителя ФАС Андрею Цыганову глава Роспатента Григорий Ивлиев предупредил, что сейчас нет возможности разграничить законное и незаконное применение предложенного ФАС механизма, что создаст правовую неопределенность и предпосылки для произвольного толкования норм. «Полагаем применение изменений, предложенных ФАС России, нецелесообразным», — говорится в письме.



«Вопросы, связанные с защитой интеллектуальной собственности, являются весьма чувствительными для международного рынка при определении приоритетных рынков для реализации инвестиционных проектов. Введение в законодательство Российской Федерации изменений, предполагающих возможность произвольного ограничения исключительных прав, способно привести к ухудшению инвестиционного климата в Российской Федерации, что особенно нежелательно с учетом сложившейся экономической ситуации», — сказано в письме Роспатента.



Согласно замыслу ФАС, правительство получило бы право «использовать изобретения, полезные модели и промышленные образцы без согласия патентообладателя в интересах здоровья нации». На сегодняшний момент это можно делать только в интересах обороноспособности страны. Таким образом, фармацевтические компании могли лишиться исключительных прав на свои препараты.



Ключевые слова: ФАС, принудительное лицензирование Предложенные ФАС поправки, разрешающие применять новый механизм изъятия интеллектуальной собственности на лекарственные препараты, были признаны Роспатентом избыточными, пишут «Известия» . Эксперты ведомства заявили, что сформулированные ФАС меры могут повредить инвестиционному климату в России и отпугнуть иностранные компании, которые могли бы выпустить на российский рынок свои ЛС.В письме заместителю руководителя ФАС Андрею Цыганову глава Роспатента Григорий Ивлиев предупредил, что сейчас нет возможности разграничить законное и незаконное применение предложенного ФАС механизма, что создаст правовую неопределенность и предпосылки для произвольного толкования норм. «Полагаем применение изменений, предложенных ФАС России, нецелесообразным», — говорится в письме.«Вопросы, связанные с защитой интеллектуальной собственности, являются весьма чувствительными для международного рынка при определении приоритетных рынков для реализации инвестиционных проектов. Введение в законодательство Российской Федерации изменений, предполагающих возможность произвольного ограничения исключительных прав, способно привести к ухудшению инвестиционного климата в Российской Федерации, что особенно нежелательно с учетом сложившейся экономической ситуации», — сказано в письме Роспатента.Согласно замыслу ФАС, правительство получило бы право «использовать изобретения, полезные модели и промышленные образцы без согласия патентообладателя в интересах здоровья нации». На сегодняшний момент это можно делать только в интересах обороноспособности страны. Таким образом, фармацевтические компании могли лишиться исключительных прав на свои препараты.Ключевые слова: Роспатент









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Роспатент выступил против принудительного лицензирования В Роспатенте заявили, что сформулированные ФАС меры могут повредить инвестиционному климату в России и отпугнуть иностранные компании, которые могли бы выпустить на российский рынок свои ЛС.

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