Роспатент выступил против принудительного лицензирования

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Главная / Новости медицины и фармации
31.05.2017 14:18
Роспатент выступил против принудительного лицензированияПредложенные ФАС поправки, разрешающие применять новый механизм изъятия интеллектуальной собственности на лекарственные препараты, были признаны Роспатентом избыточными, пишут «Известия». Эксперты ведомства заявили, что сформулированные ФАС меры могут повредить инвестиционному климату в России и отпугнуть иностранные компании, которые могли бы выпустить на российский рынок свои ЛС.
В письме заместителю руководителя ФАС Андрею Цыганову глава Роспатента Григорий Ивлиев предупредил, что сейчас нет возможности разграничить законное и незаконное применение предложенного ФАС механизма, что создаст правовую неопределенность и предпосылки для произвольного толкования норм. «Полагаем применение изменений, предложенных ФАС России, нецелесообразным», — говорится в письме.
«Вопросы, связанные с защитой интеллектуальной собственности, являются весьма чувствительными для международного рынка при определении приоритетных рынков для реализации инвестиционных проектов. Введение в законодательство Российской Федерации изменений, предполагающих возможность произвольного ограничения исключительных прав, способно привести к ухудшению инвестиционного климата в Российской Федерации, что особенно нежелательно с учетом сложившейся экономической ситуации», — сказано в письме Роспатента.
Согласно замыслу ФАС, правительство получило бы право «использовать изобретения, полезные модели и промышленные образцы без согласия патентообладателя в интересах здоровья нации». На сегодняшний момент это можно делать только в интересах обороноспособности страны. Таким образом, фармацевтические компании могли лишиться исключительных прав на свои препараты.
Ключевые слова: Роспатент, ФАС, принудительное лицензирование
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