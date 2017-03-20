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 Главная / Новости медицины и фармации

31.05.2017 13:26

NLS Pharma представила убедительные результаты испытаний препарата против СДВГ

Швейцарская биотехнологическая компания NLS Pharma опубликовала результаты успешных клинических исследований экспериментального препарата мазиндола (mazindol), предназначенного для лечения синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ). Об этом сообщает FiercePharma.

Согласно плану клинического исследования, было отобрано 85 участников, часть из которых получала экспериментальный препарат, а часть – плацебо в течение 6 недель. Первичной конечной точкой оценки эффективности было изменение по оценочной шкале ADHD-RS-DSM5. Собранные данные свидетельствуют, что на 42 день терапии проявления заболевания у пациентов, получавших мазиндол, были на 13,2 пункта ниже (по оценочной шкале), чем у пациентов из плацебо-группы.

Согласно промежуточным результатам КИ, у 55% наблюдается улучшение состояния более чем на 50% через 2 недели терапии, тогда как уже через неделю приема ЛС ответ на лечение наблюдался у 70% пациентов (21% - в группе плацебо).

Ключевые слова: СДВГ, клинические исследования


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