NLS Pharma представила убедительные результаты испытаний препарата против СДВГ Швейцарская биотехнологическая компания NLS Pharma опубликовала результаты успешных клинических исследований экспериментального препарата мазиндола (mazindol), предназначенного для лечения синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ). Об этом сообщает



Согласно плану клинического исследования, было отобрано 85 участников, часть из которых получала экспериментальный препарат, а часть – плацебо в течение 6 недель. Первичной конечной точкой оценки эффективности было изменение по оценочной шкале ADHD-RS-DSM5. Собранные данные свидетельствуют, что на 42 день терапии проявления заболевания у пациентов, получавших мазиндол, были на 13,2 пункта ниже (по оценочной шкале), чем у пациентов из плацебо-группы.



Согласно промежуточным результатам КИ, у 55% наблюдается улучшение состояния более чем на 50% через 2 недели терапии, тогда как уже через неделю приема ЛС ответ на лечение наблюдался у 70% пациентов (21% - в группе плацебо).



Ключевые слова: клинические исследования Швейцарская биотехнологическая компания NLS Pharma опубликовала результаты успешных клинических исследований экспериментального препарата мазиндола (mazindol), предназначенного для лечения синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ). Об этом сообщает FiercePharma Согласно плану клинического исследования, было отобрано 85 участников, часть из которых получала экспериментальный препарат, а часть – плацебо в течение 6 недель. Первичной конечной точкой оценки эффективности было изменение по оценочной шкале ADHD-RS-DSM5. Собранные данные свидетельствуют, что на 42 день терапии проявления заболевания у пациентов, получавших мазиндол, были на 13,2 пункта ниже (по оценочной шкале), чем у пациентов из плацебо-группы.Согласно промежуточным результатам КИ, у 55% наблюдается улучшение состояния более чем на 50% через 2 недели терапии, тогда как уже через неделю приема ЛС ответ на лечение наблюдался у 70% пациентов (21% - в группе плацебо).Ключевые слова: СДВГ









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NLS Pharma представила убедительные результаты испытаний препарата против СДВГ NLS Pharma представила результаты успешных клинических исследований мазиндола, разработанного для лечения СДВГ. Первичной конечной точкой оценки эффективности было изменение по оценочной шкале ADHD-RS-DSM5.

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