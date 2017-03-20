«Нацимбио» создала с компанией Ishvan СП по производству лекарств против ВИЧ, туберкулеза и гепатита С Входящая в госкорпорацию Ростех «Национальная иммунобиологическая компания» создала совместное предприятие с компанией Ishvan Pharmaceutical Ltd (ОАЭ). Предприятие, получившее название «Фарм Эйд Лтд», будет производить в России комбинированные и иммунобиологические лекарственные препараты. Об этом сообщается в релизе, поступившем в редакцию Remedium.



«Нацимбио» в «Фарм Эйд Лтд» принадледлежит 49%, Ishvan – 51%. Кроме финансовой поддержки проекта, компания Ishvan передаст совместному предприятию лицензии на использование технологий производства лекарственных средств. Предприятие займется трансфером технологий производства новых комбинированных лекарственных препаратов и активных фармацевтических субстанций для лечения гепатита С, ВИЧ и туберкулеза. Помимо этого, будет осуществлен трансфер технологий производства вакцин, биопрепаратов и биоаналогов. Ожидается, что первые результаты работы «Фарм Эйд Лтд» появятся уже в сентябре 2017 года. Генеральным директором новой компании стал Кирилл Мизеров.



«Фармацевтический рынок в России развивается динамично, мы давно искали надежного российского партнера, и, на наш взгляд, сотрудничество с «Нацимбио» открывает для нас новые интересные перспективы. Компания обладает профессиональной командой с высоким научным потенциалом, хорошо известна в индустрии. Мы также ценим ее устремления по внедрению инноваций за счет локализации и трансфера технологий. Организация совместного предприятия с «Нацимбио» позволит выпустить на рынок лекарства российского производства, аналогов которых раньше не было», – прокомментировал управляющий директор Ishvan Pharmaceutical Ltd Санджив Нанда.



Ранее компания заключила соглашение с «Р-Фарм» о создании совместного предприятия для производства и продажи антиретровирусных лекарственных препаратов, соглашение с компанией «Биннофарм» о совместном производстве многокомпонентной вакцины. Стороны заключат обязывающие соглашения по обоим проектам до конца третьего квартала 2017 года.



Ключевые слова: импортозамещение, Ishvan, локализация производства Входящая в госкорпорацию Ростех «Национальная иммунобиологическая компания» создала совместное предприятие с компанией Ishvan Pharmaceutical Ltd (ОАЭ). Предприятие, получившее название «Фарм Эйд Лтд», будет производить в России комбинированные и иммунобиологические лекарственные препараты. Об этом сообщается в релизе, поступившем в редакцию Remedium.«Нацимбио» в «Фарм Эйд Лтд» принадледлежит 49%, Ishvan – 51%. Кроме финансовой поддержки проекта, компания Ishvan передаст совместному предприятию лицензии на использование технологий производства лекарственных средств. Предприятие займется трансфером технологий производства новых комбинированных лекарственных препаратов и активных фармацевтических субстанций для лечения гепатита С, ВИЧ и туберкулеза. Помимо этого, будет осуществлен трансфер технологий производства вакцин, биопрепаратов и биоаналогов. Ожидается, что первые результаты работы «Фарм Эйд Лтд» появятся уже в сентябре 2017 года. Генеральным директором новой компании стал Кирилл Мизеров.«Фармацевтический рынок в России развивается динамично, мы давно искали надежного российского партнера, и, на наш взгляд, сотрудничество с «Нацимбио» открывает для нас новые интересные перспективы. Компания обладает профессиональной командой с высоким научным потенциалом, хорошо известна в индустрии. Мы также ценим ее устремления по внедрению инноваций за счет локализации и трансфера технологий. Организация совместного предприятия с «Нацимбио» позволит выпустить на рынок лекарства российского производства, аналогов которых раньше не было», – прокомментировал управляющий директор Ishvan Pharmaceutical Ltd Санджив Нанда.Ранее компания заключила соглашение с «Р-Фарм» о создании совместного предприятия для производства и продажи антиретровирусных лекарственных препаратов, соглашение с компанией «Биннофарм» о совместном производстве многокомпонентной вакцины. Стороны заключат обязывающие соглашения по обоим проектам до конца третьего квартала 2017 года.Ключевые слова: Нацимбио









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