Журналисты и блогеры расскажут о том, каким должен быть идеальный гинеколог

Московское представительство компании «Гедеон Рихтер» объявило о старте всероссийского конкурса для журналистов и блогеров «Идеальный гинеколог: какой он?». Его цель – инициировать открытое обсуждение того, как в современных реалиях поменялись взаимоотношения между врачом и пациенткой, а также о том, как наладить между ними эффективный диалог. По словам экспертов, с развитием интернета женщины становятся более информированными в вопросах здоровья и ждут от врача максимально подробной консультации с объяснением назначаемых схем лечения.



Так же, как и годом ранее, «Гедеон Рихтер» приглашает журналистов и блогеров, заинтересованных в повышении уровня медицинской грамотности россиян, принять участие в конкурсе.



Интервью с гинекологом, в котором он расскажет о своих методах работы с пациентом, или интервью с пациенткой, где она объяснит, почему она выбирает или не выбирает того или иного врача? Личные истории самих журналисток или их подруг о том, какое значение играет гинеколог в сфере сохранения их репродуктивного здоровья, или материал с цитатами победителей всероссийского конкурса «Репродуктивное завтра России 2016»? Комментарии специалиста о том, как готовиться и вести себя на приеме, или информация о том, с какими вопросами и жалобами можно и нужно приходить к соответствующему врачу? То, каким будет статья или сюжет, решать самому автору.



Для того чтобы принять участие в конкурсе, нужно сделать всего два шага:



1. Опубликовать или выпустить в эфир материал по теме «Идеальный гинеколог: какой он?»

2. Прислать организаторам необходимые документы. Это сам вышедший материал в формате Word/видео/аудиозапись (с подтверждением факта публикации в виде ссылки или скана вышедшего материала), заполненная заявка на участие и согласие на обработку персональных данных. Документы доступны для скачивания на странице пресс-конкурса по ссылке www.w-health.ru/week4woman/contest/. К участию принимаются статьи, радио- и ТВ-сюжеты, посты на русском языке, опубликованные / вышедшие в эфир в период с 17 апреля по 30 сентября 2017 года (включительно).



В 2017 году в жюри конкурса вошли врачи-гинекологи, сотрудники коммуникационных агентств, представители компании «Гедеон Рихтер» в России, а также журналисты-победители пресс-конкурса «Женское здоровье. Все, что нужно знать о миоме матки», который проходил в 2016 году. В октябре они выберут 2 лучших материала, чьи авторы присоединятся к делегации российских журналистов, которые в ноябре посетят завод «Гедеон Рихтер» в Будапеште (Венгрия). Еще один победитель, журналист или блогер, чей материал наберет больше всего лайков на странице конкурса на сайте www.w-health.ru в разделе «Социальные проекты» / «Пресс-конкурс», получит планшет.



Пресс-конкурс «Идеальный гинеколог: какой он?» является частью социального проекта компании «Неделя женского здоровья «Гедеон Рихтер». Он проводится второй год с целью формирования у российских женщин культуры заботы о своем репродуктивном здоровье. Темой проекта в 2017 году стало обеспечение эффективного диалога между врачом-гинекологом и пациенткой.



По всем вопросам, связанным с конкурсом, просьба обращаться к

Екатерине Котовой по телефону +7 (926) 852 6120 или электронной почте Kotova@cros.ru

