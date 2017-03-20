Правительство Москвы предоставит гранты поликлиникам за лучшую профилактическую работу

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30.05.2017 17:22
Правительство Москвы предоставит гранты поликлиникам за лучшую профилактическую работуНа заседании президиума правительства Москвы 30 мая 2017 года было принято решение о поощрении специальными грантами поликлиник, которые наиболее эффективно проводят профилактические мероприятия. Об этом сообщается на сайте правительства Москвы.
Денежная поддержка предусмотрена в пяти категориях: для поликлиник с лучшей школой здоровья — два гранта по пять миллионов рублей каждый; для поликлиник с лучшим отделением профилактики — два гранта по два миллиона рублей каждый; для поликлиник с наибольшим количеством пациентов, прошедших диспансеризацию, — два гранта по пять миллионов рублей каждый; для поликлиник с самым большим ростом доли прикрепленного населения, прошедшего диспансеризацию за год, — два гранта в размере пяти миллионов рублей каждый; для поликлиник с лучшей организацией медицинской помощи в образовательном учреждении — два гранта по 2,5 миллиона рублей.
Гранты будут распределять по итогам мониторинга показателей городских поликлиник. Все средства пойдут на материальное поощрение медицинского персонала.
Ранее Правительство Москвы приняло решение выделять стимулирующие гранты медикам, удостоенным статуса «московский врач» (15 тысяч рублей в месяц); врачам общей практики (семейным врачам) городских поликлиник (20 тысяч рублей в месяц); врачам, занимающимся с пожилыми пациентами со множественными хроническими заболеваниями (20 тысяч рублей в месяц), и медсестрам того же профиля (10 тысяч рублей в месяц).
Ключевые слова: Москва, гранты
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