У российского подразделения Johnson & Johnson сменился руководитель Компания Johnson & Johnson объявила о назначении нового генерального директора в России и странах СНГ. Как говорится в официальном пресс-релизе, поступившем в распоряжение редакции Remedium, новым руководителем российского подразделения стала Юлия Маркова.



Маркова работает в Johnson & Johnson с 1999 года. Карьеру в компании она начала на позиции специалиста по продукции отдела ASP, одного из ведущих мировых разработчиков инновационных технологий дезинфекции больничных помещений и медицинского оборудования. На протяжении своей карьеры она занимала различные позиции в отделе продаж и маркетинга, в том числе руководила крупными бизнесами.



Юлия Маркова имеет диплом бакалавра в сфере управления сестринским делом, закончила ординатуру в области управления здравоохранением в Московской Медицинской Академии им. Сеченова (сейчас Первый Московский Государственный Университет им. Сеченова), а также получила степень Executive MBA в области управления Гарвардской Школы Бизнеса (США). До прихода в компанию Юлия работала медсестрой в Международной медицинской клинике, а также преподавала на факультете Высшего сестринского образования ММА им. Сеченова.



Ключевые слова: назначение Компания Johnson & Johnson объявила о назначении нового генерального директора в России и странах СНГ. Как говорится в официальном пресс-релизе, поступившем в распоряжение редакции Remedium, новым руководителем российского подразделения стала Юлия Маркова.Маркова работает в Johnson & Johnson с 1999 года. Карьеру в компании она начала на позиции специалиста по продукции отдела ASP, одного из ведущих мировых разработчиков инновационных технологий дезинфекции больничных помещений и медицинского оборудования. На протяжении своей карьеры она занимала различные позиции в отделе продаж и маркетинга, в том числе руководила крупными бизнесами.Юлия Маркова имеет диплом бакалавра в сфере управления сестринским делом, закончила ординатуру в области управления здравоохранением в Московской Медицинской Академии им. Сеченова (сейчас Первый Московский Государственный Университет им. Сеченова), а также получила степень Executive MBA в области управления Гарвардской Школы Бизнеса (США). До прихода в компанию Юлия работала медсестрой в Международной медицинской клинике, а также преподавала на факультете Высшего сестринского образования ММА им. Сеченова.Ключевые слова: Johnson & Johnson









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